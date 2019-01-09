Ekonomik kriz derinleştikçe, iktidarın seçim rüşveti olarak tanımlanabilecek paketlerinin sayısı da artıyor. Hali hazırda 15 milyondan fazla kişiye sosyal yardım yapan AKP, son 4 yıldır toplumun tüm kesimlerinden oy olabilmek için paket üstüne paket açıp, vaat bombardımanında bulunuyor…

Türkiye yeni yıla seçim sath-ı mailinde girdi. Sandığın çekim gücü ilk etkisini 25 Aralık'ta AKP'nin TBMM grup toplantısında açılan seçim paketiyle gösterdi. Elektrik ve doğalgaz indirimleriyle, borçlara vergi, prim ve trafik cezasında getirilen afların ardından dün de yine AKP'nin Meclis toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kredi kartı borcundan işverene sigorta prim teşviğine, devletin yoksulların elektrik faturasına katkısından esnaf ve çiftçiye kredi desteğine kadar bir dizi başlıkta yeni “müjde paketini” açıkladı.

KÖMÜR VE MAKARNA İLE BAŞLADI

14 Ağustos 2001'de Recep Tayyip Erdoğan genel başkanlığında kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) seçimlere ilk defa 3 Kasım 2002'de girdi.

O günden bu yana 6 genel, 3 yerel, 3 referandum, 2 cumhurbaşkanlığı olmak üzere toplam

13 seçim yarışı kazanan AKP, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçime hazırlanıyor.

Sandıktan galip çıkmak için, bütçe açıklarını da göze alarak, vatandaşın cebini doğrudan etki edecek düzenlemeleri her seçim öncesi gündeme getiren AKP iktidarının açıkladığı paketler, “keşke her yıl seçim olsa” dedirtiyor.

İktidarının ilk yıllarında, kömür, makarna, beyaz eşya yardım sosyal yardımlarla kamuoyuna yansıyan seçim paketleri zaman geçtikçe toplumun tüm kesimlerini “kucaklayan” bir hale büründü.

Vergi, sigorta primi, imar ve öğrenci aflarıyla yeni kaynak yaratmaya çalışan AKP, maaş zamları, ikramiyeler sosyal yardımlar, düşük faizli krediler, borç yapılandırmaları, vergi indirimleri, yeni memur ve işçi kadroları gibi adımlarla oy oranını korumaya çalışıyor.

7 HAZİRAN ve 1 KASIM 2015

Merkezi yönetim bütçesinde kara bir delik oluşturan bu düzenlemeler, özellikle AKP'nin tek başına iktidarı kaybettiği 7 Haziran 2015 seçimlerinin hemen öncesinde hız kazandı. Hükümetin kurulamaması üzerinde 1 Kasım 2015'te seçimlerin tekrarlanmasıyla seçim piyangosunda ikramiye büyüdü. 2015 yılında yapılan iki seçim öncesi gündeme gelen seçim paketi şöyleydi:

* 35 bin öğretmen ataması

* Konut hesabı açana 15 bin lira devlet katkısı

* Doğum yapan ve evlenene para yardımı

* Üniversitede zamsız ikinci öğretim

* Gençlerin Genel Sağlık Sigortası borcunun silinmesi

* Emeklilere yıllık ek 1200 TL artış

* Emekliye aylık 250 TL taksitle konut

* Taşeron düzenlemesi

* Asgari ücret 1300 TL

* Öğrenci bursuna zam

* Polislerin 2200 olan ek göstergelerinin 3000'e çıkarılması

* Er ve Erbaşlara harçlık zammı

* Muhtarlara 450 lira zam

* Yem ve gübrede KDV kaldırılacak

* Esnafa vergi kolaylığı

* Kendi işini kuran gençlere 50 bin lira karşılıksız destek

* İşini geliştirmek isteyen gençlere 100 bin liraya kadar faizsiz kredi

* Gençlerin kuracağı işlerde üç yıllık gelir vergisi muafiyeti

24 HAZİRAN 2018

Türkiye başkanlık sistemine geçiş için sandığa gitmeye hazırlanırken, hükümet 24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde tarihinin en büyük seçim paketini açtı.

30 Nisan 2018 günü Bakanlar Kurulu'nun ardından Türkiye'nin son başbakanı Binali Yıldırım bütçeye maliyeti yaklaşık 24 milyar lira olarak hesaplanan bir ‘seçim paketi' açıkladı

Etkilediği kitleler dikkate alındığında nüfusun tamamını ilgilendiren pakette, vergi ve prim borcu yapılandırılması, yaşlılık maaşının 266 TL'den 500 liraya çıkarılması, sayıları 12 milyonu bulan emeklilere iki bayram öncesi 1000'er lira bayram ikramiyesi, 13 milyon bina için ‘imar barışı', çay fiyatına yüzde 16 zam, genç girişimcilere Bağ-kur desteği, 500 bin öğrenciye üniversiteye dönüş hakkı, işyeri açan emeklilerin geçmişe dönük borçlarının silinmesini içeriyordu. Seçim öncesi yürürlüğe giren bu paketin hemen ardından 26 Mayıs tarihinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan, yükseköğretim mezunu polislerin emekli maaşlarında yüzde 20 zam, polisler, hemşireler ve din görevlilerinin ek göstergesinin 3600’e çıkarılacağını müjdeledi.

31 MART 2019

Ağustos 2018'de Türkiye'yi etkisi altına alan ekonomik türbülans ve ardından başlayan zam fırtınası halkın alım gücünü etkilerken, hükümet bu durumun seçim sandığına yansımaması için oldukça bonkör davranıyor. Asgari ücrete yüzde 26 oranında zam yapan AKP’nin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Aralık 2018'deki ‘müjdelerle' dolu toplantıda, yılbaşından itibaren elektrik ve doğalgaz fiyatlarına yüzde 10 indirim gidileceğini açıkladı. Vergi, prim ve trafik cezası affından faydalanıp taksitlerini ödemeyenler için bir af daha çıkarılırken FSM Köprüsü ve 15 Temmu Şehirler Köprüsü'nden geçiş yapan ticari araçlara kesilen cezalar da silindi. Mahalle yapılan köylere ucuz su uygulaması 4 yıl daha uzatıldı ve imar barışı uygulamasının süresi uzatılırken, Boğaziçi'ndeki 40 mahalleyi de etkileyecek şekilde kapsamı genişletildi.

Takvimler 8 Ocak 2018'i gösterdiğinde ise Erdoğan yine grup toplantısındaki konuşmasında yeni müjdeleri verdi:

Kredi kartı borcunu ödeyemeyenlere Ziraat Bankası ucuz kredi verecek, sosyal yardım alanların elektrik faturasının 80 lirasını devlet ödeyecek, patronlara verilen sigorta teşvik priminin oranı yüzde 3'ten yüzden 5 puana çıkarılacak. 350 bin esnafa Halkbank üzerinden piyasa şartlarının altında 22 milyar liralık kredi desteği verilecek. Ziraat Bankası, zor durumdaki çiftçilere yeniden vadelendirme ve yapılandırma alternatifi sunacak.

Vatandaşın sandığa gitmesi için üç aydan az bir süre kaldı. İlerleyen günlerde AKP'nin yeni seçim paketleri açması bekleniyor. Borcu olan veya desteğe ihtiyaç duyan, ev hayali kuran, iş arayan vatandaşların gözü bir süre daha salı günleri yapılan AKP'nin TBMM'deki grup toplantısı olacak…