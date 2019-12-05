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Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken Ceren paylaşımı! ‘Söz veriyorum’

Ordu'da vahşi bir şekilde katledilen Ceren Özdemir'le ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dikkat çeken bir video paylaştı.

22:00 -
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Ordu’da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 20 yaşındaki Ceren Özdemir, aramızda olsaydı, yarın 21 yaşına girecekti. Doğum gününü kutlamaya hazırlanan Ceren’in yakın arkadaşı “6 Aralık da onun doğum günüydü. ‘Doğum günümde beni unutmayın, hediye almayın, kutlayın yeter' demişti” ifadelerini kullanmıştı.

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Ceren’in o sözleriyle ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, “#CerenÖzdemir ‘Doğum günümde hediye almayın, #BeniUnutmayın yeter’ demişti. 6 Aralık onun doğum günüydü… Ceren, seni unutmayacağım kızım. Söz veriyorum, unutturmayacağım” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: 22:02 05.12.2019
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