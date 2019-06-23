KONDA’dan Bekir Ağırdır: Tam bizim anket çıktı

Konda araştırma İstanbul seçimlerinin sonucunu resmi olana en yakın şekilde bilen kurumlardan biri oldu. Konda İmamoğlu’nu yüzde 54, Yıldırım’ı yüzde 45 olarak göstermişti.

Saat 19:35 itibariyle resmi olmayan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu yüzde 54,36 seçimin kazananı Binali Yıldırım yüzde 44.69’la ikinci oldu.

Konda Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Tam bizim anketimizin sonucu çıktı. Bildiğimiz için memnunuz” diye konuştu.

İşte ulusal ve uluslararası anket şirketlerinin yenilenen İstanbul seçimlerine dair araştırmalarda, tahminlere yaklaştıkları görüldü. İşte seçim öncesi yapılan anket sonuçlarından bazıları;

Piar: İmamoğlu 51,5 -Yıldırım 47

Konda : İmamoğlu 54 –Yıldırım 45

Remres: İmamoğlu 51.14 – Yıldırım 48.53

İstanbul Ekonomi Araştırma: İmamoğlu-52.11-Yıldırım 42

Konsensus: İmamoğlu 50.2-Yıldırım 48.1

Optimar: İmamoğlu 52- Yıldırım 48

MAK: İmamoğlu 44- Yıldırım 42.5

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