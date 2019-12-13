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Konu: İstanbul’da deprem… AKP’li başkan: Bu işler aceleye gelmez!

İstanbul'da her depremde ilk akla gelen ilçe olan Avcılar için hazırlanan plan notunun yeni raporlarda yer almaması tepkilere neden oldu. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Deprem sorununu tüm İstanbul yaşıyor ve yaşayacak. Hal böyleyken Avcılar Belediye Meclisi inanılmaz hızlı davranarak tüm partilerin oy birliğiyle ekim ayında plan notu değişikliğini İBB İmar Komisyonu'na sevk etti. Aradan 2 ay geçti. Hazırlanan plan notu değişikliğine ilişkin raporun hazırlanmadığını üzüntü ile görüyorum” dedi. AKP'li Komisyon Başkanı Yüksel Akyol, "Bu konuların çok acele yapılması doğru değil" diyerek Hançerli'ye cevap verdi.

Özlem GÜVEMLİ
08:04 -
Haberler Gündem
Konu: İstanbul’da deprem… AKP’li başkan: Bu işler aceleye gelmez!

İBB Meclisi’nin dünkü oturumunda İstanbul’un en önemli gündem maddesi olan ‘deprem’ konuşuldu.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, ilçedeki deprem riski taşıyan binaların yenilenmesinin önünü açacak imar düzenlemesinin ekim ayından beri İBB Meclis gündemine gelmemesine tepki gösterdi.

Hançerli “Bugün İmar Komisyonu'na ait 79 rapor var. Bu raporlar arasında kentin güvenli olmayan yapılarını; yenilemek, güçlendirmek ve depreme dayanıklı hale getirmek amacıyla hazırlanan plan notu değişikliğine ilişkin rapor yine yok. İmar artışı talep etmeyen bu düzenleme konusuna komisyonun özel önem vermesini, hassas davranmasını rica ediyorum” dedi.

KOMİSYONDAN AÇIKLAMA İSTEDİ

Hançerli, imar artışı talep etmeyen, yasaya uygun olarak yapılmış ama artık yenilenmesi gereken yapıların kazanılmış haklarını vermekten başka bir anlam ifade etmeyen talep konusunda komisyon üyelerinden hassasiyet istedi. Hançerli “Komisyonun raporu neden hazırlamadığı konusunda bir açıklama yapmasının İstanbul ve Avcılar açısından yararlı olacağı kanaatindeyim” dedi.

AKP’Lİ KOMİSYON BAŞKANI: BU İŞLER ACELEYE GELMEZ

İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun AKP’li Başkanı Yüksel Akyol da dosyanın depremden sonra Avcılar Belediye Meclisi tarafından çok acele şekilde hazırlandığını belirterek “Bu konuların çok acele yapılması doğru değil. Avcılar Belediye Başkanı 3 aydır ilgileniyor biz 1,5 yıldır ilgileniyoruz” dedi.

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