Kuzey Kıbrıs’ta patlama ve yangın: ‘İlk bulgular patlayıcı taşıyan bir hava aracı ya da füzeye işaret ediyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Taşkent köyü bölgesinde büyük patlamalar ve beraberinde yangın meydana geldi. Patlamaların geniş bir bölgeden duyulduğu öğrenildi. Bölgeden gelen bilgiler bir hava aracının düştüğü yönünde.

Bir başka iddiaya göreyse bölgedeki bir mühimmat deposunda patlama oldu. Ancak bu bilgi askeri kaynaklar ve KKTC Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay tarafından yalanlandı. Özersay, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Bu akşam meydana gelen patlamaların sebebi cephanelik veya bize ait bir helikopter ve benzeri bir hava aracı değildir. Olay yerinde asker, polis ve itfaiye inceleme yapıyor.” bilgisini verdi.

Daha sonra olay yerine giden Özersay, buradaki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, “İlk bulgular patlamaya neden olan cismin niteliğinin ya patlayıcı taşıyan bir hava aracı ya da doğrudan doğruya bir patlayıcı (füze) olduğuna işaret etmektedir. Parçalar üzerindeki yazılar ve diğer emareler kısa süre sonra tam olarak ne olduğunu anlamamıza yardımcı olacak niteliktedir.” ifadesini kullandı.

KKTC CUMHURBAŞKANI AKINCI’DAN AÇIKLAMA

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da olay yerinde incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Cumhurbaşkanı Akıncı patlama ile ilgili, “Büyük bir parça üzerinde yapılan inceleme büyük ihtimal füze olabileceğini gösteriyor. Görgü şahitleri havada patladığını söylediler. Tek tesellimiz meskun mahale düşmemesi. Son derece önemli bir hadise. Komutanlarla konuştuk, ülke dışından gelen bir cisim bilgisi var. Gün ışıyınca daha iyi anlayacağız. Bu hadise barış ve huzurun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor” dedi.

Bir gazetecinin, “Bulunan parçaların üzerinde Rusça yazıların olduğu” yönündeki sorusuna da Akıncı “Öyle ibareler olduğu söyleniyor. Bölgede her tür silahlı araç gereç mevcut, Rusya´nın da Amerika´nın da araç gereçleri var. Eğer bir füzeyse, Rus füzelerinden biri olabilir. Ama net olarak tespit yapılsın, yetkililerimiz bizi aydınlatsın ki biz de daha net bilgi verebilelim” cevabını verdi.

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Akıncı ve Özersay’ın yanısıra Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan ile Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de olay yerinde incelemelerde bulundu.

Görgü tanıkları ise düşen bir cisim gördüklerini, ardından birkaç patlama sesi duyduklarını ve alevlerin yükseldiğini anlattı. Olay yerinde üç adet farklı büyüklükte, neye ait olduğu bilinmeyen siyah parçalar bulundu. Ayrıca bir uçak motoruna ait olduğu ileri sürülen yuvarlak bir parça da görüntülendi.

BÖLGEDEKİ BAZI EVLER BOŞALTILDI

KKTC´de Taşkent bölgesine düşen cisimden kopan bir parçanın da Dikmen´e düştüğü belirlendi. Polis, parçanın patlamamış bomba olabileceği düşüncesiyle bölgedeki bazı evleri boşalttı. Olayla ilgili olarak Türkiye´den uzman bir ekibin de geleceği belirtildi.

Öte yandan, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Taşkent´e düşen parça ile ilgili sabah saatlerinde yeni bir açıklama yaptı. Özersay şöyle konuştu: “Parçalar üzerindeki yazılar ve diğer emareler kısa süre sonra tam olarak ne olduğunu anlamamıza yardımcı olacak niteliktedir. Herhangi bir can kaybı veya yaralı yoktur. İtfaiyemizin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınmıştır. Memleketimize ve Halkımıza büyük geçmiş olsun” AJANSLAR