Mansur Yavaş seçilirse o paralar iade edilecek

Yavaş,5 yeni projesini şöyle anlattı:

ULUS PROJESİ: Ulus, Kızılay, Saraçoğlu mahallesinin birbirinden güzel yapıları ön plana çıkarılacak. Butik oteller, tüm dünyadan turistleri çekecek müzeler, konserler, etkinlikler ve 24 saat yaşayan cıvıl cıvıl bir hayat ile Ankara; Paris, Roma, Londra gibi dünya başkentleri arasına girecek.

ATAPARK: Atapark; AOÇ, Ankara Çayı projeleriyle Ankara’nın yeşil nefes alması sağlanacak. AVM'lerde sıkışıp kalan halk, doğa ve sağlık ile kucaklaşacak. Uluslararası etkinlikler, konserler, orman içerisinde kır düğünü aktivitelerin de yapılacağı alanlar olacak.

BİLİŞİM KENTİ: Gölbaşı ilçesinde kurulacak bilişim kenti ile gençlerimize, alt yapısı, yolları, mimarisi, her türlü sosyal imkanları, doğası ile cennet gibi bir şehir kazandırıp, beyin göçünün de önüne geçeceğiz.

BİLİM-SPOR KÜLTÜR PARKLARI: İlçelerde yer alacak Bilim-Spor Kültür parkları sayesinde; çocuklarımızın bilgisayar, mekanik ve elektronik atölyeleri ve bilim merkezleri gibi alanlarda kendilerini geliştirmeleri sağlanacak.

KIZILAY PROJESİ: Kızılay projesi ile bina cepheleri kaliteli görünüme kavuşturulacak. Kaldırımlar genişletilip, otopark çözümleri ile toplu taşımaya ağırlık verilecek ve trafik azaltılacak. Kızılay gözde semtlerden biri haline gelecek.