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Son dakika: Mansur Yavaş’a saldırı ihbarı!

Seçime sayılı günler kala CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın arkadaşları, "Yavaş'a saldırı yapılacak" ihbarı üzerine harekete geçtiler. Yavaş'ın koruma tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Son dakika gelişmelerine göre bazı organize suç örgütü üyelerinin Ankara'ya taşındığı ve saldırı planı yaptığı iddia ediliyor.

11:40 -
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Son dakika: Mansur Yavaş’a saldırı ihbarı!

CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş’a yönelik bir saldırı olacağı ihbarı Mansur Yavaş ve arkadaşlarını teyakkuza geçirdi.

FOTO:SÖZCÜ – Mansur Yavaş için alınan güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

ANKARA’DA HAREKETLİLİK!

İsmi bir grup organize suç örgütüyle anılan bazı isimlerin İstanbul’dan Ankara’ya gelerek, göstermelik olarak bazı güvenlik şirketlerinde işe başlatıldığı ve önümüzdeki süreçte seçim çalışmalarını sabote etmeye yönelik girişimlerde bulunacaklarına dair gelen duyumlar üzerine Mansur Yavaş’ın koruma tedbirleri en üst seviyeye çıkartıldı.

ÇELİK YELEKLİ ÖNLEM

Yavaş’ın gece katıldığı programlarda pardesüsünün içine çelik yelek giydiği ve yakın korumalarının artırıldığı, toplantı yapılacak salonlarda da salonların girişinde dedektörlerle katılımcıların arandığı öğrenildi.

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Son güncelleme: android-time 11:47 02.03.2019
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