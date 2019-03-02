Son dakika: Mansur Yavaş’a saldırı ihbarı!

CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş’a yönelik bir saldırı olacağı ihbarı Mansur Yavaş ve arkadaşlarını teyakkuza geçirdi.

ANKARA’DA HAREKETLİLİK!

İsmi bir grup organize suç örgütüyle anılan bazı isimlerin İstanbul’dan Ankara’ya gelerek, göstermelik olarak bazı güvenlik şirketlerinde işe başlatıldığı ve önümüzdeki süreçte seçim çalışmalarını sabote etmeye yönelik girişimlerde bulunacaklarına dair gelen duyumlar üzerine Mansur Yavaş’ın koruma tedbirleri en üst seviyeye çıkartıldı.

ÇELİK YELEKLİ ÖNLEM

Yavaş’ın gece katıldığı programlarda pardesüsünün içine çelik yelek giydiği ve yakın korumalarının artırıldığı, toplantı yapılacak salonlarda da salonların girişinde dedektörlerle katılımcıların arandığı öğrenildi.