Mardin’de 3 HDP’li belediyeye kayyum atandı

Mardin'in HDP'li Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez'in yerine Derik Kaymakamı Hakan Kafkas Belediye Başkan vekili olarak görevlendirildi. Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın'ın yerine Muhsin Duran Kalkan ve Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü'nin yerine Bayram Türker Belediye Başkan vekili olarak görevlendirildi. (İHA)

KAYYUM ATANAN HDP’Lİ BELEDİYE SAYISI 22 OLDU

HDP, 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde 3 büyükşehir, 4 il, 50 ilçe, 11 belde olmak üzere toplam 69 belediye kazanmıştı. Kanun Hükmünde Kararneme (KHK) ile kamu görevinden ihraç edildikleri için 6 ilçe belediye başkanına mazbata verilmedi.

19 Ağustos’ta Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları Selçuk Mızraklı, Ahmet Türk ve Beida Özgökçe, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alındı ve yerlerine il valileri kayyum olarak atandı.

18 Eylül’de ise Erzurum Karayazı Belediye Eş Başkanı Melike Göksu, “Terör örgütü üyesi olmak’ suçundan yargılandığı davası onanınca tutuklandı. Göksu’nun yerine kayyum atandı.

HDP’li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş da, 12 Eylül günü Ağaçlar Köyü yakınlarında bir minibüsün geçişi sırasında 9 kişinin ölümüne neden olan mayın patlaması olayından sonra başlatılan soruşturmada tutuklanmış ve yerine kayyum atanmıştı.

15 Ekim’de evlerine yapılan operasyonlarla gözaltına alınan HDP’li Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman, Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar ve Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz tutuklandı. İçişleri Bakanlığı kararı ile tutuklanan belediye başkanlarının yerine 18 Ekim’de kayyum atandı.

22 Ekim'de Kayapınar Belediyesi Eşbaşkanı Keziban Yılmaz, Bismil Belediye Eşbaşkanı Gülcan Özer, Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlıer ve Van Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin’in yerine İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atandı.

Hakkında açılan terör soruşturması devam eden Şırnak'ın HDP'li Cizre İlçe Belediye Başkanı Mehmet Zırığ 29 Ekim’de görevden alındı. Zırığ'ın yerine Kaymakam Davut Sinanoğlu kayyum olarak atandı.

Silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve “terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla 1 Kasım’da gözaltına alınan HDP’li Saray İlçe Belediye Başkanı Caziye Duman görevinden uzaklaştırıldı. Duman’ın yerine bugün(2 Kasım) Kaymakam Mehmet Halis Aydın, “belediye başkan vekili” olarak görevlendirildi.

Van’ın Saray ilçesinde terör soruşturmasında gözaltına alınan ve görevinden uzaklaştırılan HDP'li Belediye Başkanı Caziye Duman'ın yerine 2 Kasım'da Kaymakam Mehmet Halis Aydın, “belediye başkan vekili” olarak görevlendirildi.

İpekyolu Belediye Başkanı HDP'li Azim Yacan ve Başkan Yardımcısı Şehzade Kurt'un “PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütünün propagandasını yapma” iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından 9 Kasım'da İpekyolu Kaymakamı Sinan Aslan, belediyeye kayyum olarak atandı.

13 Kasım’da Diyarbakır Yenişehir Belediye Başkanı Belgin Diken, Hazro Belediye Başkanı Ahmet Çevik ile Şırnak İdil Belediye Başkanı Songül Erden ve Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar Belediyesi Başkanı Orhan Çelebi, haklarındaki terör soruşturması kapsamında görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atandı.

Bugün alınan kararlarla birlikte kayyum atanan HDP’li belediye sayısı 22’ye yükseldi.