Marmaray’ı İŞKUR sürecek

İşbaşı yapan makinistlere eğitim verildiğini ve sınavlardan geçirildiğini belirten Turhan, “Hepsi ehliyet sahibi makinistlerdir” dedi. CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ın sorularını yanıtlayan Bakan Turhan şu bilgileri verdi:

“160 makinist, 960 saatlik Tren Makinisti Modüler Program eğitimini alan ve bu eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olup sağlık, psikoteknik ve uyuşturucu tarama testlerinden geçtikten sonra Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından verilen Tren Makinisti Ehliyeti Belgesi almıştır. İlgililer işe alındıktan sonra 60 saat Marmaray araçları eğitimi, 30 saat Marmaray trafik ve işletme senaryoları eğitimi de almıştır.”

Bakan Turhan, “Gebze-Halkalı hattının tam işletmeye açılmasından sonra bu makinistler tecrübeli makinistlerimiz eşliğinde ve gözetiminde görev yaparak yeterli yol deneyimi ve tecrübesine haiz olmuşlardır. Tren Makinist Yönetmeliğine uygun olarak yapılan bu eğitimler uluslararası normlar ve uygulamalar doğrultusunda belirlenmiştir” dedi.