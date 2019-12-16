Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Marmaray’ı İŞKUR sürecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Gebze-Halkalı hattında görev yapan 245 adet makinistten 160’ının İŞKUR aracılığı ile işe alındığını açıkladı.

Ali Ekber ERTÜRK
12:42 -
Haberler Gündem
Marmaray’ı İŞKUR sürecek

İşbaşı yapan makinistlere eğitim verildiğini ve sınavlardan geçirildiğini belirten Turhan, “Hepsi ehliyet sahibi makinistlerdir” dedi. CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ın sorularını yanıtlayan Bakan Turhan şu bilgileri verdi:

“160 makinist, 960 saatlik Tren Makinisti Modüler Program eğitimini alan ve bu eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olup sağlık, psikoteknik ve uyuşturucu tarama testlerinden geçtikten sonra Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından verilen Tren Makinisti Ehliyeti Belgesi almıştır. İlgililer işe alındıktan sonra 60 saat Marmaray araçları eğitimi, 30 saat Marmaray trafik ve işletme senaryoları eğitimi de almıştır.”

Bakan Turhan, “Gebze-Halkalı hattının tam işletmeye açılmasından sonra bu makinistler tecrübeli makinistlerimiz eşliğinde ve gözetiminde görev yaparak yeterli yol deneyimi ve tecrübesine haiz olmuşlardır. Tren Makinist Yönetmeliğine uygun olarak yapılan bu eğitimler uluslararası normlar ve uygulamalar doğrultusunda belirlenmiştir” dedi.

İLGİLİ HABERMarmaray'da ücret iadesi almayı unutmayınMarmaray'da ücret iadesi almayı unutmayın
CHP ehliyet Ekonomi istanbul Sağlık trafik uyuşturucu
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more