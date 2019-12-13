Meclis’te ‘şehit parası’ tartışması!

TBMM Genel Kurulunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2020 bütçeleri görüşmelerinde konuşmaların tamamlanmasının ardından soru cevap bölümüne geçildi. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk soruları cevaplandırırken CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ‘Şehitlerin parasını neden vermiyorsunuz?’ diye bakana seslendi ve bu sorusunu art arda tekrarladı.

“ŞEHİDE PARASINI VER” SLOGANI

Bakan Selçuk konuşmasına devam ederken CHP grubu sıralara vurarak Selçuk’u protesto etti. AKP’li milletvekilleri de alkışlarla CHP’lilere karşılık verdi. CHP grubu, bu kez hep bir ağızdan ‘Şehide parasını ver’ diye slogan attı. AKP milletvekilleri de sözlü olarak CHP’li vekillerle diyaloğa girdi.

OTURUMA ARA VERİLDİ

Gerginliğin artığı ortamda AKP ve CHP milletvekilleri birbirinin üzerine yürüdü. Meclisi yöneten Mithat Sancar, oturuma ara verdi.