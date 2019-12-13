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Meclis’te ‘şehit parası’ tartışması!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için toplanan paralar tartışma konusu oldu.

Sozcu.com.tr
00:55 -
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Meclis’te ‘şehit parası’ tartışması!

TBMM Genel Kurulunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2020 bütçeleri görüşmelerinde konuşmaların tamamlanmasının ardından soru cevap bölümüne geçildi. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk soruları cevaplandırırken CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ‘Şehitlerin parasını neden vermiyorsunuz?’ diye bakana seslendi ve bu sorusunu art arda tekrarladı.

Foto: Zekeriya Albayrak

“ŞEHİDE PARASINI VER” SLOGANI

Bakan Selçuk konuşmasına devam ederken CHP grubu sıralara vurarak Selçuk’u protesto etti. AKP’li milletvekilleri de alkışlarla CHP’lilere karşılık verdi. CHP grubu, bu kez hep bir ağızdan ‘Şehide parasını ver’ diye slogan attı. AKP milletvekilleri de sözlü olarak CHP’li vekillerle diyaloğa girdi.

Foto: Zekeriya Albayrak

OTURUMA ARA VERİLDİ

Gerginliğin artığı ortamda AKP ve CHP milletvekilleri birbirinin üzerine yürüdü. Meclisi yöneten Mithat Sancar, oturuma ara verdi.

Foto: Zekeriya Albayrak

15 Temmuz aile AKP CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Engin Özkoç Meclis Mithat Sancar protesto şehit TBMM Türkiye
Son güncelleme: 00:58 13.12.2019
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