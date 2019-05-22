Melih Gökçek için ‘parsel parsel’ süreci başladı… İlk suç duyurusu RP’li Ceylan için

Suç duyurusunda yer alan bilgilere göre, Hasan Hüseyin Ceylan, Ankara Altındağ Karacaören Mahallesi'ndeki 20 dönümlük boş arazisini Büyükşehir Belediyesi'nin ANFA Altınpark İşletmeleri Limited Şirketi’ne 10 yıllığına kiraladı.

KİRALANDI ANCAK BOŞ KALDI!

Ancak ANFA Şirketi, “Fidanlık malzemelerinin deposu olarak kullanacağını” gerekçe gösterip kiraladığı 20 dönümlü arazide hiçbir işlem yapmadı. Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde, bağlı kuruluş ANFA Limited Şirketi Hasan Hüseyin Ceylan'a 2015 yılı için 240 bin lira, 2016 yılı için 249 bin 120 lira ve 2017 yılı içinde 289 bin 323 lira ödeme yaptı.

GÖKÇEK GİDİNCE SÖZLEŞMEYİ FESHETTİ

Suç duyurusunda; Melih Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa etmesinin ardından Hasan Hüseyin Ceylan'ın da sözleşme gereği daha 7 yıllık bir süresi varken ANFA'ya başvuruda bulunarak sözleşmeyi karşılıklı olarak feshetmeyi önerdiği ve sözleşmenin karşılıklı mutabakatla feshedildiği ifade edildi.

ANFA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Müfettişlerin söz konusu kiralama işlemi hakkındaki başlatılan soruşturmanın raporlarını tamamlamalarının ardından, ANFA'nın avukatları, dönemin ANFA Genel Müdürü Ramazan Arslan, Genel Müdür Yardımcısı Mesut Yaman, İşletmeler Müdürü Muhammed Akgün ve Hasan Hüseyin Ceylan ile birlikte Ceylan'ın ANFA'da Tesisler Müdürü olarak görev yapan yeğeni Enes Erçoban hakkında dolandırıcılık, TCK'ya göre iki ayrı maddeden görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma , nüfuz ticareti ve azmettirme suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak ismi geçenlerin cezalandırılmasını istedi.