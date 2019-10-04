Meral Akşener haberi izledi sonra kahkahalarla güldü

Akşener Fox TV’de İsmail Küçükkaya’nın konuğu oldu.

SU AÇIKLAMASI

Akşener rahatsızlığı ile ilgili olarak, “En son su olabilir dendi, ben de hastaneden çıkarken su kullanırken dikkatli olun dedim. Mansur Bey’e teşekkür ediyorum buradan. Baktırdı, şebeke suyuyla alakasının bulunmadığını söyledi. Aynı zamanda Sağlık Bakanımıza da bir açıklama yaptı bu salgının su ile alakasının olmadığını söyledi, kendisine teşekkür ediyorum. Su ile alakalı olmadığını söyledi.” diye sözlerine başladı.

NOBEL ÖDÜLÜNÜ ALIR

Akşener hükümetin ekonomi yönetimini ve son açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirirken şunları söyledi:

“İnsanların mutfak giderlerine harcadıkları para arttı. Dolayısıyla ev alayım araba alayım diye bir durumu yok insanların. İşsizlik arttı, yatırım yok. Ara mal ithalatına baktığınızda dışa bağlı bir sistem. 9.6 enflasyon doğru ise enflasyonu düşürdüğünüz zaman yatırımınız yok. Bütün bunlara baktığınızda bu üç ayda bir açıklanan ekonomik programların işe yaramadığı görülüyor. Eğer bu hedefleri gerçekleşirse Nobel ekonomi ödülünü alırsınız.

VARLIK FONU YANDAŞ İŞ ADAMININ ARSASINI ALDI

Varlık fonu 1.5 milyar TL’ye bir yandaş iş adamının arsasını aldı. Varlık fonu bizlerin bizlerin. Bu bakış açısı ile ekonomi düzelir mi düzelmez. Patronları suçlayarak fırça atarak ekonomi düzelseydi iyi olurdu, ama düzelmiyor.

MİLLETİMİZ KULAKLARINI ÇEKTİ

31 Mart’a giderken seçmene veli nimet olmak istiyorsanız kulaklarını çekin dedim ve milletimiz kulaklarını çekti. İstanbul’da tekrarlanan seçimde adeta morartı, hatta küçük kısmını koparttı.

KAHKAHALARLA GÜLDÜ

Akşener CHP ve İYİ Partili ekonomistlerin IMF ile görüştüklerine ilişkin ortaya çıkan tartışmaların ele alındığı bir haberi değerlendirerek sözlerine kahkahalarla başlayarak şunları söyledi:

“Tam bir yavuz hırsız durumu bu. Sayın Durmuş Yılmaz herkesin bildiği bir ekonomisttir. Ben buradan kesinlikle IMF’yle bir görüşmeleri var demektir. Biz IMF’yle el sıkışmasını doğru bulmuyoruz. Türkiye ile ilgili gelen her türlü yatırımcıya Türkiye’yi koruyan fikirler verir. Tekrar söylüyorum ‘Abdullah Öcalan ile bunlar görüşüyor’ demiştim, sonra Abdullah Öcalan’ın mektubu okundu. TRT’de Osman Öcalan’ın mülakatı yayınladı. O zaman küçük ortak Öcalan’ın bu mektuba dikkat edilmesini ilan etti. Muhtemelen IMF ile bunlar el altından bir çalışma götürüyorlar. El sıkışırlarsa CHP ve İYİ Parti için onlar sebep oldu biz de görüştük derler. Bu IMF madem ki şeytan bir örgüt neden hemen çıkmıyorlar biz onlara para ödüyoruz çıksınlar.”

Erdoğan ile resepsiyonda verdiği fotoğrafla ilgili Akşener, “Misafir ile ev sahibi arasında konuşma. ” dedi.

MİLLET İTTİFAKI ÇATIRDIYOR MU

Meral Akşener son günlerde tartışılan ‘Millet İttifakı çatırdıyor mu’ iddialarıyla ilgili şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini Türkiye taşıyamıyor. Ya parlamenter sisteme geri dönülmeli, sayın Erdoğan’a yazık oluyor binlerce imzalayacağı evrak vardır. Biz referandumda bütün arkadaşlarımla Türk milleti hayır diyor diye bir platform kurmuştuk. Gittim her yerde anlattım milletvekilinin kıymeti kalmayacak. Tamamen bir oligarşi doğacak. Bunu taşıyamıyor, Sayın Erdoğan’ın zorunda kalıp imzaladığı binlerce belge var. Bunun değiştirilmesi lazım. Sayın Erdoğan’ın hepimizin cumhurbaşkanı olması için bir adım atılacaksa bu sistem değiştirilmeli. Erken seçim için özel bir beklentim yok. 2023’e getirmeye çalışacaktır. Ama başaramayacak. 24 Haziran’da ittifak dışı seçime girmek istedik. Ben Sayın Kılıçdaroğlu’ndan destek istedim sonuçta Millet İttifakı kuruldu. Bizimkisi gerçekten bir seçim işbirliği idi. Bizimkisi rasyonel bir işbirliği. Cumhur İttifakı ise inanılmaz bir kimyasal reaksiyonla birbirine bağlı, duygusal tek bir partiymiş gibi bir koalisyon ittifakı. TC’nin kaldırılması Andımız’ın okutulması gibi konularda MHP çok sert açıklamalar yapmıştı, bu ittifak sebebi ile çekimser oy kullanrdı bu konuda MHP. 31 Mart’a giderken bir proje yapıldı. 24 Haziran sonuçları var. 31 Mart’a giderken benim yaptırdığım simülasyonlarda İstanbul, Adana, Bursa, Antalya ve Mersin’in Millet İttifakı’na geçebileceği ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu’nu aradım, Koray Aydın’ı Kılıçdaroğlu’na gönderdim. Millet İttifakı bizim talebimizle kuruldu. Büyük bir başarıyı sağladık seçimlerde. Sayın İmamoğlu, Sayın Yavaş, Sayın Böcek sözlerini verdiler. Bu 800 bin seçmenin hiçbir siyasi parti sahibi değildir. İstanbul’da yaşayan Kürt seçmenler kendi istediklerini yaptı. Bunu doğru okuyanlar geleceği doğru okuyacaklardır. “