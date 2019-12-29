Meral Akşener’in basın danışmanına saldıranlar yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in basın danışmanı ve Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat İde’nin İstanbul Sarıyer’deki ikameti önünde darp edilmesi olayı ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu; söz konusu saldırıyı gerçekleştiren altı şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan altı şüpheli bugün adli mercilere mevcutlu olarak sevk edilecektir. Gözaltına alınan şahıslar ile ilgili adli süreç devam etmektedir. (İHA)

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