Yağışlar hafta sonunu esir aldı! Meteoroloji’den son dakika uyarıları…

Tüm yurtta birkaç gündür yerel olarak etkisini gösteren yağışlı hava bugün de sürecek. Meteoroloji 25 Mayıs 2019 Cumartesi günü hava durumu verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre Ankara’da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış sabah da devam edecek. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

SİNOP, SAMSUN VE ÇORUM

Yapılan son değerlendirmelere göre; 03:25-09:00 saatleri arasında Samsun, Sinop ve Çorum’da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı ile birlikte yağış anında kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ise rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına, yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL’DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul’da da bugün hava sağanak yağışlı olacak. Öğlene kadar etkili olacak olan sağanak yağış daha sonra şehri terk edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Yozgat, Bitlis ve Muş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (50-80 yer yer 80-100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji’nin tahminlerine göre yarından sonra yağışlar etkisini azaltacak ve yeni haftanın önemli bir kısmı güneşli havanın etkisi altında geçecek.