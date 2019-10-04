Meteoroloji uyarmıştı… Beklenen yağış başladı, hayatı felç etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nin il ve ilçelerinde öğleden sonra gök gürültülü ve yer yer şiddetli sağanak uyarısında bulundu. Havanın kapandığı Edirne’de saat 15.30’dan itibaren sağanak yağmur yağmaya başladı.

Zaman zaman etkisini artıran yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yağışla birlikte şiddetli rüzgâr nedeniyle de bazı işyerlerinin tabelaları uçarken, esnaflar dışarıda bulunan eşyalarını güçlükle içeriye aldı. Bazı esnaflar işyerlerine suların girmesini önlemek için önlemler aldı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı yerlere sığınırken, bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı, araçlar ilerlemekte zorlandı. Edirne kent merkezinde suyla kaplanan caddeler üzerinde trafik ekipleri önlem alarak, sürücüleri uyardı.

FIRTINA DA ETKİLİ OLDU

Fırtına, Edirne’nin Keşan ilçesi sahili ile Enez ilçelerinde de etkili oldu. Denizde dalgalar yükselirken, sahil kesimindeki tesislerde bulunanlar zor anlar yaşadı.

KEŞAN’DA ŞİDDETLİ RÜZGAR VE SAĞANAK HAYATI FELÇ ETTİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yağış uyarısının ardından Edirne’nin Keşan ilçesinde hava sıcaklığı 26 dereceye düştü. Etkili olan şiddetli rüzgar ve yağış, hayatı felç etti.

Şiddetli rüzgar ve sağanak yağıştan dolayı rögarlar taştı, yollar ve alt geçitler su altında kaldı. Gövdesinden kırılan bir ağaç büfenin çatısına, bir diğeri ise park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ıslanmamak için saçak altlarına ve iş yerlerine sığındı. Gök gürültülü sağanak sonrası bazı caddeler göle dönerken, sürücüler de araçlarıyla güçlükle ilerledi. DHA