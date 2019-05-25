Meteorolojiden fırtına ve sağnak yağış uyarısı! Son dakika hava durumu tahminleri

Günlerdir sıcak hava etkisini sürdürüyor ancak Meteoroloji yaptığı ile açıklama ile yaklaşan sağanak yağmur ve fırtına için uyarıda bulundu. Meteoroloji'nin tahminlerine göre Türkiye'nin önemli bir kısmı yağışların etkisi altına girecek. Van, Hakkari ile Siirt ve Şırnak’ın doğu, Ağrı’nın güney ve doğusunda yarın öğlene doğru etkili olacak rüzgarın, güneybatı yönlerden akşam saatlerine kadar kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin edilirken, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Yozgat, Bitlis ve Muş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği ön görülüyor.

FIRTINA UYARISI YAPILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın Van, Hakkari ile Siirt ve Şırnak’ın doğu, Ağrı’nın güney ve doğusunda öğlene doğru rüzgarın etkili olması bekleniyor.

Rüzgarın güneybatı yönlerden akşam saatlerine kadar kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda

aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İLLERDEN HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 28

Adana: Parçalı ve az bulutlu 31

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 24

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 32