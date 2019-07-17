Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkisi, İç Anadolu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Türkiye genelinde bugün hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkisi, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Çorum, Amasya, Rize ve Artvin’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların Bolu, Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor. Rüzgarın Marmara’nın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERİN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İstanbul: Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Bursa: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri, gece saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Samsun: Parçalı bulutlu 26

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı bulutlu 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37