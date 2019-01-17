MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, il başkanları toplantısı öncesinde ziyaret ettiği Ülkücü Şehitler Anıtı'na karanfil bıraktı. İl başkanları toplantısında konuşan Bahçeli, "MHP olarak Cumhur İttifakı gereği neyse onu yaptık. Birkaç belediye alalım diye ilkelerimizi çiğnemedik. Belediye derken bekayı görmezden gelmeyin, düşman sevindirmeyin, zilleti güldürmeyiniz." dedi.

İl Başkanları Toplantısı’na katılmak üzere Ankara’nın Kızılcahamam ilçesine gelen Bahçeli, otele gitmeden önce Ülkücü Şehitler Anıtı’na yaptığı ziyarette, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından dua etti ve şehit isimlerinin yazılı olduğu alana karanfil bıraktı. Bahçeli, anıtta bulunan “Gökbörü Otağı”nda bir süre partililerle sohbet etti, daha sonra toplantının yapılacağı otele geçti.

Kızılcahamam Patalya Otel’de il başkanlarıyla bir araya gelen Bahçeli, daha sonra basın toplantısı düzenleyecek. Seçim gündemiyle bir araya gelen il başkanlarıyla yapılan toplantıda, “Cumhur İttifakı’nın esaslarına riayet” için yapılması gerekenler ve 31 Mart yerel seçimleri ile ilgili teşkilatların yürüteceği genel çalışmalar ele alınıyor.

Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

Zafer ancak onu isteyenleri, emek verenlerin, ter dökenlerin olacaktır. Hiçbir başarıyı güllerle döşenmiş, çiçeklerle bezenmiş yollardan gidilemeyecektir. Engeller gözünüzde büyürse ilk adımı zor atarsınız. Dava adamı inanç ve iman adamıdır. MHP’nin il başkanları davasını özümlemiş, davasında erimiş müstesna ve muhterem şahsiyetlerdir. Siyasi dolandırıcılar, siyaset cambazları bırakın kendi kendilerine avunsunlar.

DEDİKODUYLA GEÇİRECEK VAKİT YOKTUR

Bizim meselemiz vatandır, milli bekadır. Dedikoduyla geçirecek vakit yoktur. Sürekli hareket halinde olacağız, sürekli bir adım önde bulunacağız. Sorumluluğumuz ağırdır, sorumlu olduğumuz bir tarihimiz, mazimiz, atimiz vardır. Türkiyemizin çözmesi gereken sorunları vardır ve karşımızdadır. Beka mücadelemizi hafife almak belaya çanak tutmaktır. Hakkın yanında olmak doğru tavırdır, halkın yanında olmak doğru tutumdur. Bizim yalanla işimiz olmadı, olmayacak. Çıkarlarımızın akıntısına kapılmadık. yarım asırdır dediğimizi yaptık. Sabah doğup akşam solmadık. Köprüye gelmeden geçmeye çalışmadık. Hep ülkücü kaldık, hep ülkücü yaşadık. Asla eğilmeyeceğiz, asla dönmeyeceğiz, asla vazgeçmeyeceğiz.

24 Haziran 2018 genel seçimlerinden sonra Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçmiştir. İç ve dış sorunların arttığı bir dönemde 15 Temmuz’un tortu ve kalıntılarıyla mücadele edildiği bir dönemde, milli iradenin tercihiyle yeni bir sisteme geçilmesi göz kamaştırıcı bir başarıdır.

31 MART TARİHİ BİR ÖNEME SAHİPTİR

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, hızlı karar almanın, özlemi çekilen uyum ve işbirliğinin temsilcisi ve teminatıdır. Türkiye zincirlerinden kurtulmuş, yürüyüşünü seriye bağlamıştır. 15 Temmuzların olmaması için ön almak mecburiyetindeyiz. Bekamız için derlenip toparlanmak zorundayız. 31 Mart’ta yapılacak seçimlerin tarihi bir önemi bulunmaktadır.

Türkiye’nin önünü kesmek isteyenler hazırda bulunuyor. Zalimler fırsat kolluyor. 31 Ağustos 2018’de Etimesgut Belediyesi’nde konuşma yapmış, 4 ayaklı stratejiyi açıklamıştım. Burada değişen bir şey yoktur.Milli beka için Cumhur İttifakı’nın 31 Mart’ta da devamına karar verdik.

TÜRKİYE’NİN YENİ BİR TARİH YAZMASINI ARZULUYORUZ

Cumhur İttifakı’nın 24 Haziran’da aldığı sonucun 31 Mart’ta tahkim ve teyidini bir ihtiyaç olarak belirledik. 4 ayaklı stratejimize uygun olacak şekilde iki ana siyasi hedefi belirledik. Birincisi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 31 Mart’ta güçlenerek çıkmasıdır. Zillet ittifakının yeni hükümet sistemini boğma hedefini bozguna uğratmak hedefimizdir. İkincisi de milli bekamız üzerinde oynanan oyunların bozulmasıdır. 31 Mart seçimlerinde Türkiye’nin yeni bir tarih yazmasını arzuluyoruz.

BİRKAÇ BELEDİYE ALALIM DİYE İLKELERİMİZİ ÇİĞNEMEDİK

30 büyükşehir belediye başkanlığının tamamında Cumhur İttifakı’nın ruhuna uygun şekilde AK Parti’yle uzlaşmaya vardık. Partimizin yönetimi altında bulunan büyükşehirler ve ilçe belediyelerinde AK Parti aday çıkarmamıştır. 30 Mart 2014’e göre, yönetimimiz altında olmayan yerlerde de aday göstermemiştir. Uzlaşmamız 4 ayaklı stratejimiz ve 2 ana siyasi hedefimizde varlık bulmuştur. 712 belediye başkan adayımızı milletimiz huzuruna çıkardık. Önümüzdeki günlerde 220 adayımızı da açıklayacağız. MHP olarak Cumhur İttifakı gereği neyse onu yaptık. Birkaç belediye alalım diye ilkelerimizi çiğnemedik. Belediye derken bekayı görmezden gelmeyin, düşman sevindirmeyin, zilleti güldürmeyiniz. Ya beka ya bela seçiminde sonuna kadar bela diyeceğimizi sakın aklınızdan çıkarmayın, gevşeklik göstermeyin.

‘BEN’ DEMEK ŞEYTANLIKTIR

Hiç kimse davanın önünde değil. Ben demek şeytanlıktır. Dava adamı ayıp arayan bir fıtrata sahip olamaz.

SIRA TÜRKİYE’YE GELİR

ABD, YPG/PKK’yı himaye altına almak, bu terör örgütlerini Kürt kardeşlerimizin temsilcisi saymak adına karanlık bir kampanyayı tedavüle sokmuştur. Terör örgütlerini Kürtlerle ilişkilendirmek insanlık tarihi için ağır suçtur. Trump Kürtlere saldırmayın sözleri ile Türkiye'yi YPG'den uzak tutmak terörle mücadeleyi durdurmak niyetindedir. İsrail de işin içindedir.

Güvenli bölgede terörle mücadele tavizsiz sürecekse diyecek bir şey yoktur. Stratejiyi biz kurmuşsak şartları biz belirlemişsek mesele yoktur. Ancak ABD'nin yazdığı senaryoya kanıp terör örgütlerine göz yumacaksak herkesi uyarıyorum ki bugüne kadar yaptıklarımızın üzeri bir kalemde silinecektir. Güvenli bölge tanımıyla kastedilmek istenen nedir. Uçuşa yasak bölge planına evet dersek Suriye’den sonra sıra Türkiye’ye gelir.

konuşmasını sonlandıran Bahçeli toplantıyı izleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı,

Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın ihraç edilmesi ile ilgili soruya yanıt veren Bahçeli, şunları kaydetti: Disiplin kurulu, Sayın milletvekilinin Samsun’da yapmış olduğu çalışmalar sırasında gösterdiği tutum ve davranışların partimizin ilkeleri uyuşmadığına karar vermiştir.