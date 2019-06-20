Son dakika! MHP’li isimden skandal paylaşım: İmamoğlu’na destek verenlerin listesini paylaştı

Millet İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, geçmişte siyasette aktif rol alan ancak şimdi hiçbir siyasi partiyle bağı bulunmayan ve kendilerine ‘demokrat’ ülkücüler diyen 155 isimle dün Şişli’deki bir otelde buluşmuş, toplantıda konuşan Yusufiyeli Ülkücüler Vakfı Sözcüsü Recep Küçükizsiz, “Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğimizi kamuoyuna alenen ilan ediyoruz.” demişti.

PROGRAMI ORGAZİNE EDENLERDEN METİN BOZKURT’A SALDIRI!

Dün gece de İmamoğlu ile gerçekleşen buluşmanın öncülerinden olduğu öğrenilen İYİ Parti kurucularından Metin Bozkurt, Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde kalabalık bir grubun saldırısına uğradı.

ÇİRKİN SALDIRININ ARDINDAN ÇİRKİN PAYLAŞIM!

Çirkin saldırının ardından MHP MYK Üyesi Ahmet Yiğit Yıldırım sosyal medya hesabından skandal bin paylaşımda bulundu. Yıldırım “Demokrat Ülkücüler adı altında namussuzluğa imza atanların sonu bellidir. Çakallara haddini bildiren Bozkurtlara bin selam… Milliyetçi-ülkücü hareketin ismini kullanarak PKK işbirlikçilerine destek arayan bu hainleri unutmayacağız… Ya tam susturacağız ya kan kusturacağız!” dedi. Ekrem İmamoğlu'na ağır hakaretlerde bulunan Yıldırım, dün İmamoğlu'na destek vereceklerini açıklayan ülkücülerin isimlerini yayınlayarak resmen hedef gösterdi.

AHMET YİĞİT YILDIRIM KİMDİR?

1987 yılında İstanbul’da doğan Ahmet Yiğit Yıldırım aslen Erzincanlıdır. 2013 yılında İstanbul Ülkü Ocakları İl Başkanlığı görevine gelen Yıldırım, 5 yıl bu makamda kaldı. Ardından MHP Lideri Devlet Bahçeli tarafından 18 Mart Olağan Kurultayı’nda , Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeliğine seçildi. Yıldırım, 24 Haziran seçimlerinde de İstanbul 3. Bölge 4. sıra Milletvekili Adayı oldu ancak meclise giremedi.