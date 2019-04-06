“MHP’ye oy vermeyene tezgah yok!” iddiası

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı olarak seçime giren ve yüzde 52.29 oy alarak başkan seçilen Necati Selçuk'un, MHP'ye oy vermediği gerekçesiyle pazar esnafına kapalı pazar alanında tezgah açtırmadığı iddia edildi. Sosyal medyada dolaşan videoda iddiaya göre, kendisine pazar yeri verilmediği belirtilen bir esnafının başkan Selçuk'a tepki göstererek getirdiği domatesleri yola döktüğü gözlendi.

Konuyla ilgili Sözcü'ye açıklama yapan Selçuk iddiaların doğru olmadığını söyledi.

İŞGALİYE VE TAHSİS ÜCRETİ

MHP'li başkan Selçuk şöyle konuştu; “Söz konusu kapalı pazar alanı 1 yıldır açık. Büyükşehir tarafından açıldı. İşletmesini de biz yapıyoruz. 2 katlı bir yer. Sarıgöl ve çevre ilçelerden gelenlere yer veriyoruz. Tahsis ve işgaliye ücretleri alıyoruz. İşgaliye için 5 yıldır zam yapılmadı. Tahsis ücretleri konusunda tahsilat yapmaya başladık. 1 yıldır tahsis ücretlerini ödemeyen art niyetli esnaflarımız vardı. Seçim ortamı yaklaştığı için ben talimat verdim, ‘baskı yapmayın' dedim. Seçim sonrasında tutanakların tutulmasını istedim.

ACİL ÇIKIŞIN ÖNÜNDE

Başkan Selçuk şöyle devam etti; “Sadece 3 tane sorunlu esnafımız var. 1 tanesi hiç ödememiş, 1 tanesi ise seçime kadar bir kısım ödemiş ama seçim sürecinde ‘başkan değişirse borç silinir' diye düşünerek hiçbir ödeme yapmamış ve beklemiş. 1 esnafımıza ise yer bulamamıştık, pazar girişinde ve tezgah için ayrılmayan bir bölgeyi geçici yer olarak vermiştik. Bir yıl içerisinde 2. katta yeni tezgah alanları boşaldı. Biz de bu tezgahı 2. kata alacağımızı söyledik. İşte o domatesleri dökerek tepki gösteren vatandaş bu tezgahta ürünlerini satıyordu. 2. kata çıkmamak için bu yola başvurdu. Biz onu oradan taşıdık. Onun tezgahının olduğu bölge rampa ve acil durum çıkış bölgesi olarak duracak. Orada kimse tezgah açmayacak”

“DESTEK OLMUŞTUK”

“Bize tepki göstererek domateslerini döken o vatandaşa Büyükşehir Belediyesi ile hibe sera kurduk. Domateslerin yetiştirilmesi için destek verdik” diyen Selçuk, “Bu tepkiyi hak etmedik. 2. kata çıkılmasını istedik. Seçim öncesi yanlış anlaşılmaması için uygulamak istememiştik. ‘Başkan baskı yapıyor' demesinler istedik. Ama yine de dediler. Diğer ücret ödemeyen arkadaşlarımızın yeri bu haftalık iptal edildi. Ücret öderlerse yeniden satış yaparak pazar yerini vereceğiz. Seçim sonrasında bu şekilde mağduriyet oluşturmak bizleri üzdü. 2 aydır çeşitli siyasi saldırılarla üzerimize geliyorlardı. Son olarak bu yola başvurdular. Hoş olmadı” şeklinde konuştu.