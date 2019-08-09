Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Millet Bahçesi otoparkı ücretli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği Üsküdar Belediyesi'nin hayata geçirdiği Nakkaştepe Millet Bahçesi'ne araç girişleri ücretli oldu. Millet Bahçesi'si otoparkının yaklaşık 1 hafta önce ücretli hale dönüştürüldüğü öğrenildi. Üsküdar Belediyesi yetkilileri ise buna gerekçe olarak "Araç girişinin fazla olmasından dolayı, bir düzen sağlamak için otoparkı ücretli yaptık" dedi.

Fatma VURGUN
09:38 -
Haberler Gündem
Millet Bahçesi otoparkı ücretli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 8 Aralık 2018’de açılışını gerçekleştirdiği 50 bin metrekarelik alana kurulan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü gören muhteşem boğaz manzaralı Nakkaştepe Millet Bahçesi’ne araçla girişler ücretli hale getirildi.

GİRİŞLER 5 LİRA

Nakkaştepe Millet Bahçesi’ne araçla girmek isteyen vatandaşlar 5 TL ödemek zorunda kaldı.Konuyla ilgili Sözcü’ye konuşan Üsküdar Belediyesi yetkilileri, ücretlendirmenin yaklaşık 1 hafta önce başladığını belirterek,”Araçla girmek isteyen vatandaşların sayısı fazlaydı ve yer sıkıntısı yaşanıyordu. Bu kargaşayı önlemek ve düzen sağlamak amacıyla ücretli oldu. Ayrıca orada çalışan park görevlilerin giderleri de oradan karşılanıyor” diye konuştu.

Foto: SÖZCÜ

Son güncelleme: android-time 09:53 09.08.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more