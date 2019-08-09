Millet Bahçesi otoparkı ücretli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 8 Aralık 2018’de açılışını gerçekleştirdiği 50 bin metrekarelik alana kurulan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü gören muhteşem boğaz manzaralı Nakkaştepe Millet Bahçesi’ne araçla girişler ücretli hale getirildi.

GİRİŞLER 5 LİRA

Nakkaştepe Millet Bahçesi’ne araçla girmek isteyen vatandaşlar 5 TL ödemek zorunda kaldı.Konuyla ilgili Sözcü’ye konuşan Üsküdar Belediyesi yetkilileri, ücretlendirmenin yaklaşık 1 hafta önce başladığını belirterek,”Araçla girmek isteyen vatandaşların sayısı fazlaydı ve yer sıkıntısı yaşanıyordu. Bu kargaşayı önlemek ve düzen sağlamak amacıyla ücretli oldu. Ayrıca orada çalışan park görevlilerin giderleri de oradan karşılanıyor” diye konuştu.