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MSB: F-4 uçağımız kaza yaptı | Son dakika

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bir F-4 uçağımız Erhaç/Malatya üssüne inişi sırasında iniş takımında meydana gelen arıza nedeniyle uçakta hasar oluştu. Uçaktan atlayarak kurtulan iki pilotumuzun sağlık durumları iyi olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" denildi.

09:32 -
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MSB: F-4 uçağımız kaza yaptı | Son dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Malatya’da F-4 uçağın iniş sırasında iniş takımında meydana gelen arızada 2 pilotun uçaktan atlayarak kurtulduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bir F-4 uçağımızın 31 Mayıs 2019 tarihinde Erhaç/Malatya üssüne inişi sırasında iniş takımında meydana gelen arıza nedeniyle uçakta hasar oluşmuştur. Uçaktan atlayarak kurtulan iki pilotumuzun sağlık durumları iyi olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır” denildi.  Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.
ANKARA, (DHA)

Son güncelleme: android-time 09:58 31.05.2019
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