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Müdür, okulu kiraya verdi

İstanbul’un Beykoz İlçesi Çavuşbaşı Mevkii’nde bulunan Beykoz Anadolu Lisesi’ne dün icra ekipleri gitti. Sebebi ise okulun eski müdürünün, okulun iki katını tekstil firmasına kiraya vermesi.

Sevgim Begüm YAVUZ
06:30 -
Haberler Gündem
Müdür, okulu kiraya verdi

Gerçek Gündem'de yer alan haberde CHP İstanbul eski Milletvekili Barış Yarkadaş, mahkemeye taşınan olayı “Aziz Nesinlik bir hikaye daha” diyerek şöyle anlattı:

HATIRLI KİŞİLER ARAYA GİRDİĞİ İÇİN İCRA ŞİMDİLİK DURDURULDU
İcra görevlilerinin haciz yapması, araya giren kişiler sayesinde 6 günlüğüne ertelendi. Zarara uğradığını söyleyen firma günlük 6 bin lira istedi. Okul yönetimi kabul etti.

“Anadolu Lisesi'nin zemin ve bodrum katı, 2004'te Okul Müdürü Osman Bey tarafından, bir tekstil atölyesine 5 yıllığına kiralanır. Şirket okulda 8.5 ay faaliyet yürütür. Sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü, firmaya ve okula ihtarname yollayarak ilgili alanların ‘okul birleştirmesi yapılacağı' için boşaltılmasını ister. Konu yargıya taşınır. Mahkeme, kiracıyı haklı bulur ve kiracının 8.5 milyon lira zarara uğradığını tespit eder. Firma, hem zararın temini hem okuldaki yerine taşınmak için Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurur.”

KİRAYA VEREN MÜDÜR ŞİMDİ İMAM HATİPTE MÜDÜRLÜK YAPIYOR
Zemin ve bodrumu bir dönem tekstil atölyesi olarak kullanılan Beykoz Anadolu Lisesi'nde “yaz okulu” uygulaması vardı. İcra yüzünden öğrenciler dışarıya çıkarıldı.

6 GÜN SÜRE VERİLDİ

Okulun ticarethane gibi kullanılmasına tepki gösteren CHP'li Barış Yarkadaş şöyle devam etti:

“Ancak MEB, ‘Biz böyle bir parayı ödeyemeyiz, sorununuzu okul yönetimiyle çözün' der. Firma dün, İcra Dairesi çalışanları ile 600 öğrencili okula gidip icra başlattı. Okuldaki yaz okulu öğrencileri de dışarı çıkarıldı. Araya giren kişiler sayesinde, kiracı firma, okulun alt katının kendilerine teslim edilmesi için 6 gün süre tanıdı. Firma, iş kaybı olduğu gerekçesiyle günlük 6 bin lira zarar temini talep etti. Okul yönetimi bunu kabul etmek zorunda kaldı. Okulu kiraya veren Osman Bey, şu an bir İmam Hatip'te müdür.”

Barış Yarkadaş

Son güncelleme: android-time 02:07 11.07.2019
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