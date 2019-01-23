Mustafa Kemal izdihamı… Özel baskı ilk dakikada tükendi

Yılmaz Özdil'in çıktığı günden beri rekor kıran Mustafa Kemal kitabının 1881 adetle sınırlı koleksiyonluk özel baskısı ilk dakikada tükendi. Bugün saat 09.05 itibariyle Kırmızı Kedi Yayınevi'nin web sayfasından ve okur temsilcileri aracılığı ile satışı gerçekleşen kitaba ilgi beklendiği gibi büyüktü.

Sabah saatlerinde yaklaşık iki saat süren siber saldırı ve okurların yoğun ilgisi ile sistem bir süre trafiğe kapalı kaldı.

IT uzmanlarının zamanında müdahalesi sonucu sistemin yeniden aktif hale getirilmesiyle saat 09.05'te arayan okurların satış işlemleri saat 12.30'da tamamlandı.

Sabah saat 09.05 itibariyle toplam 54.702 kişi aynı anda Kırmızı Kedi'nin web sayfasını ziyaret ederken okur temsilcilerine düşen telefon sayısı ise 7500'ün üzerinde oldu.

YILMAZ ÖZDİL DE CANLI YAYINDA TAKİP ETTİ

Yılmaz Özdil de Kırmızı Kedi Yayınevi’nin Beylikdüzü’nde bulunan merkezinden canlı yayında gelişmeleri takip etti. ‘Mustafa Kemal’ kitabının koleksiyon serisinden bir kitabı da kendisi satın alan Yılmaz Özdil kitabı aldıktan sonra sozcu.com.tr mikrofonlarına konuştu.

“Cumhuriyet tarihinin gördüğü en alçakça saldırısı”

“Mustafa Kemal'in koleksiyon serisinden edinebilen 1881 şanslı kişiden bir oldum.” diyen Özdil şunları söyledi: “Bu kitaba başladığı saniyeden itibaren gördüğümüz ilgi bu hadisenin sosyal medya saldırılarında anlatılmaya çalışıldığı gibi aslında fiyatla ilgili olmadığını, Mustafa Kemal sevgisini yüceltme, Mustafa Kemal fikrini onurlandırma ve duruşunun fiyatının olmadığını gösterdi. Aslında hadisenin fiyatla ilgili olmadığını sanıyorum sadece Türkiye'ye değil bütün dünyaya gösterdik. Gerçekten hem bu kitabı yazan, hem de bu kitaba şuan da sahip olan biri olarak çok mutluyum.”

“Benim bu aldığım kitap bugünden itibaren Kırmızı Kedi Yayınevi'nin Beşiktaş mağazasında özel bir platformda sergilenecek. Elbette kitap koleksiyon değeri taşıdığı için, çok özel bir malzemeyle, çok farklı matbaacılık teknikleriyle basıldığı için herkesin ulaşabileceği bir fiyat değildi. Bu nedenle kitaba 17 buçuk liradan ulaşan bütün yurttaşların görebileceği bir yere koymayı düşündük. Umuyoruz ki bu kitabı gerçekten öğrenci harçlığıyla alan gençlerimiz de bu koleksiyon kitabın varlığıyla gurur duyuyorlar. Bunu hep beraber Beşiktaş mağazasında yaşayabileceğiz. Kırmızı Kedi Yayınevi'ne, bütün burada çalışan arkadaşlara ve her şeyden önemlisi Atatürkçülere, bizi yalnız bırakmayanlara, Cumhuriyet tarihinin gördüğü en alçakça, en adice hem de planlı ve organize sosyal medya saldırısından bizi koruyan bizi savunan yurtseverlere çok teşekkür ederim.”

HALUK HEPKON: TÜRK YAYINCILIK TARİHİ İÇİN BİR İLK

Kırmızı Kedi Yayınevi sahibi Haluk Hepkon ise yaptığı açıklamada “Türk yayıncılık tarihi için bir ilk. Bu tarihi anı burada bütün arkadaşlarımızla birlikte yaşıyoruz. uzun süredir yayıncılıkla uğraşıyoruz. Bu güne kadar bir şeyler yapmaya çalıştık ama bugün yaşadığımız benim için de bir ilk. Bilinmeyen topraklara hep birlikte adım atıyoruz. Türkiye’de ne bugüne kadar böyle bir kampanya yapıldı, ne bu kampanya karşı böyle bir karalama ve linç kampanyası yürütüldü ne de bu linçe karşı böyle müthiş bir tepki oluştu. Başta Yılmaz Özdil olmak üzere bu işte emeğe geçen herkese ve 4 gündür süren linç ve psikolojik savaşa rağmen bizi yalnız bırakmayan okurlarımıza çok teşekkür ediyorum.” dedi.

MUSTAFA KEMAL'İN GÖSTERİŞTEN UZAK RAFİNE ZEVKİNİ YANSITIYOR!

1979 yılında kurulan ve Türkiye'nin tüm üretim süreci FOGRA sertifikalı ilk matbaası olan Mas Matbaa'da basılan kitabın basımında Munken Pure 120 gr/m2 kâğıt, kitabın cilt ve kutusunda ise Shantung-S cilt bezi, Gmund f-color glatt kâğıt ve özel olarak renklendirilmiş deri kullanıldı. Tamamı elle ciltlenip 1'den 1881'e kadar numaralandırıldı. Kitabın iç tasarımını gerçekleştiren Joelle İmamoğlu, 1881 Adetlik özel Mustafa Kemal kitabında; Mustafa Kemal Atatürk'ün atik, öne atılan kararlı kişiliğine vurguda bulunarak, bölüm başlarında bu özellikleri yansıtan Arjantinli Maximiliano Sproviero tarafından tasarlanmış yazıtipini seçti. İmamoğlu, seçtiği bu yazıtipini özel olarak, bu proje için geliştirdi. Kitabın görsel yerleşiminden harflerin seçimine 21 günde tasarlayıp baskıya hazır hale getirdi.