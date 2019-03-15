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Olay yaratan pankartı astıran İYİ Partili İlay Aksoy: “Asıl beka sorunu Suriyeliler”

İYİ Parti Fatih Belediye Başkan adayı İlay Aksoy'un, Fatih Saraçhane'ye astırdığı "Fatih'i Suriyeliler'e teslim etmeyeceğim" yazılı pankartı sosyal medyada büyük tepki çekti. Sözcü'ye konuşan İlay Aksoy, "Ben siyasi jargonla değil, halkın diliyle konuşuyorum. Artık gerçekçi olmak zorundayız. Fatih'te yaşayan vatandaşlar bu projeyi fazlasıyla destekliyor" diye konuştu.

Seda ÖNCELER
12:46 -
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Olay yaratan pankartı astıran İYİ Partili İlay Aksoy: “Asıl beka sorunu Suriyeliler”

31 Mart 2019 yerel seçimlerin için Fatih’te İYİ Parti’den Belediye Başkan adayı olan İlay Aksoy’un seçim afişi sosyal medyada tepkiye neden oldu.  Aksoy’un seçim çalışmaları kapsamında Fatih Saraçhane’de astırdığı pankartta “Fatih’i Suriyeliler’e teslim etmeyeceğim” ifadeleri yer aldı.

Söz konusu pankartla ilgili Sözcü’ye konuşan İlay Aksoy “Ben günde 10 kilometre yol yürüyorum. Yaşlıların, işverenlerin, esnafın, annelerin birinci önceliği Suriyelilerdir. Ben sorunla ilgileniyorum ve o pankartta düşüncemi ifade ettim. O pankart tepki görmek yerine çok büyük bir destek aldı. Vatandaşlardan; ‘Oh be sonunda birisi hislerimize tercüman oldu’ diyerek bana destek verdiklerini görüyorum. Biraz gerçekçi olmak gerekiyor. Ben trollerin dışında kimseden olumsuz bir tepki almadım ve sözümün arkasındayım” dedi.

“ASIL BEKA SORUNU SURİYELİLER”

Aksoy, Fatih Belediye Başkanı seçilirse Suriyeli vatandaşlarla ilgili yapacaklarını ise şöyle anlattı “Birincisi Fatih’te bulunan Arapça levhaların hepsi kesinlikle indirilecek. Burası Türkiye. Yurt dışında göç eden hiç kimse kendi dilini bu kadar katı bir şekilde kullanamıyor. Mülteciler geldikleri ülkeye uyum sağlar. Bulundukları ülke onlara uyum sağlamaz. Beka diyoruz ya asıl beka budur. Çünkü bizim toplumsal yapımız bozuluyor bu şekilde.  Bizim kültürümüze son derece uzak bir yapıyla zorla yaşamak zorunda bırakılmak asıl beka sorunudur. Okullarda Türkçe bilmeyen birçok Suriyeli çocuk var. Eğitim seviyemiz Suriyeliler yüzünden gerilemiş vaziyette. Onların sayesinde de inanılmaz bir gerileme yaşıyoruz.”

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Son güncelleme: android-time 12:59 15.03.2019
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