Polis, Büyükçekmece’de seçmen kontrolü yapıyor

Sabah saatlerinde hükümete yakın birçok medya kuruluşlarında “Büyükçekmece’de seçim öncesi 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının taşındığı iddiaları üzerine polis bu sabah operasyon başlattı” haberleri servis edildi.

Basına düşen haberlerle ilgili bilgilendirme yapan İstanbul Emniyeti, “Seçimle ilgili herhangi bir operasyon söz konusu değildir. Herhangi yakalama ya da gözaltına yönelik işlem yapmadık. Bazı adreslerde oturan seçmenler kontrol ediliyor” dedi.

YSK verilerine göre 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde İstanbul Büyükçekmece’de kayıtlı seçmen bulunuyor. Bu seçmenlerin 148 bin 068 sandığa giderken katılım oranı yüzde 84.77 oldu. Kullanılan oyların 144 bin 733’ü geçerli olarak kabul edildi.

Bu verilere göre 72 bin 853 oy alan CHP’li Hasan Akgün yüzde 50.34’le belediye başkanı oldu. 68 bin 671 oy alan AKP’li Mevlüt Uysal ise yüzde 47.45’le ikinci sırada yer aldı

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