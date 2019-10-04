Polis ekipleri çalıntı ‘hat eserleri’ katalogdan tespit etti

Operasyon, İstanbul Emniyetine bağlı KŞM (Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü) ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri, İstanbul'da çeşitli camilerden çalınan ve vakıflardan çalınan “Koleksiyon” değeri yüksek olan bazı hat levhalarla ilgili çalışma başlattı. KŞM ekipleri, bazı çalıntı hat levhalarını müzayede şirketlerinin satış kataloğunda olduğunu belirledi. Bunun üzerine 4 ay boyunca müzayede katalogları ve arşivler üzerinde inceleme yapıldı. Çalıntı levhaları ellerinde bulunduran müzayede şirketleri tespit edildi. Araştırmaların ardından 3 ilçede operasyon düzenlendi.

CAMİLERDEN ÇALINAN HAT ESERLER

Baskında 7 şüpheli yakalanırken; Fatih ve Beşiktaş'taki camilerden çalınan 6 hat levha ve 2 şamdan ele geçirildi. Ele geçirilen hat eserlerin, Fatih Muhtesip İskender Camisi'nden 2010 yılında çalınan 120 yıllık İstifli Celi Sülüs hat levha; İsmail Fatih Hacı Hasan Camisi'nden 2011 yılında çalınan, yeşil zemin üzerine sarı renkte yazılan 85 yıllık hat levha; Beşiktaş Defterdar ibrahim Paşa Camisi'nden 2008'de çalınan 148 yıllık Keyf Suresi'nin 39'uncu ayeti yazılı hat; Hüseyin Hüsnü Beşiktaş İlçesi Ekmekçibaşı Ali Ağa Camisi'nden 2004 yılında çalınan Kelime-i Tevhid yazılı hat levhaların bulunduğu öğrenildi.

ALTIN İPLİKLİ HAT ESER

Ekiplerin satılmaktan kurtardığı eserlerden ikisinin de Fatih Soğan Ağa Camisi'nden 2015 yılında çalındığı öğrenildi. “Altın” iplik kullanılarak hazırlanan, Allah ve Muhammet yazılı olan hattın 100 yıllık olduğu ve paha biçilemediği belirtildi. Ayrıca, Fatih Zehkeri Kemal Camisi'nden çalınan 200 yıllık 2 şamdanın da ele geçirildiği belirtildi.

DÖRDÜ MÜZAYEDE ŞİRKETİ SAHİBİ

Polis ekiplerinin operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ünün müzayede şirketi sahibi olduğu ortaya çıktı. Diğer 3 şüphelinin ise hat levhaları çalan hırsızlar olduğu öne sürüldü. Eserlerin çalıntı olduğunun anlaşılmaması için şüphelilerin hattat isimlerini sildiği belirtildi. Müzayede evlerinin Nişantaşı ve Beşiktaş'ta olduğu kaydedildi.