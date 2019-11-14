Yayınladığı videodan sonra Rabia Naz’ın annesinin evinde polis arama yaptı

Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli bir şekilde ölen Rabia Naz Vatan’ın adalet arayan babası Şaban Vatan, bu sabah saatlerinde gözaltına alındı. 40 günlük bebeği olan Atike Vatan ise, eşinin gözaltına alınmasının ardından paylaştığı bir video sonrası evinde polis tarafından arama yapıldığını duyurdu.

Eşi Şaban Vatan'ın gözaltına alınması sonrası bir video paylaşan Atike Vatan paylaştığı videoda “Eşim bir adım ileri gidip bir şeyleri ortaya çıkardığı zaman direkt susturmaya çalışıyorlar. Kucağımda 40 günlük bebeğimle eşimin adaletini buradan sağlamaya çalışıyorum. Sesimi herkese duyurmaya çalışıyorum. Benim devletim nerede?” diye sormuştu

“EVİM DARMADAĞIN 40 GÜNLÜK BEBEĞİMLE KALA KALDIM”

Bu mesajların ardından Vatan ailesinin evinin basıldığı öğrenildi. Gazeteci Metin Cihan'a sesli mesaj atarak durumu anlatan Atike Vatan, evinin söz konusu videodan sonra polisler tarafından basıldığını söyledi. Polislerin “arama emrimiz var” diyerek evi darmadağın ettiğini anlatan Atike Naz, 40 günlük bebeğiyle kaldığını dile getirdi. Cihan, Atike Naz’ın kendisine attığı whatsapp mesajlarını paylaştı.

Atike Naz gazeteci Cihan’a şunları anlattı: “Metin bey şu an inanın ellerim titriyor, yazamıyorum. Size görüntüleri atmamın hemen ardından bir sürü polis evimi bastı. Arama yaptılar, sanki ben kanun kaçağıymışım, sanki ben teröristmişim, sanki ben katilmişim gibi evimde delil aradılar. Benim kızım için bu kadar arama yapılmadı. Şoktayım. Ne yapacağımı nereye yazacağımı bilmiyorum. Evim darmadağın, kucağımda bebekle kala kaldım böyle. Evi didik aradılar. Benim için işini bırakmış gelmiş olan arkadaşımın ve benim telefonuma el koydular. Kızcağız da işine gidemedi, annem gelmişti. Şoktayız.”

İKİ GAZETECİ VE BABA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan da, sabah saatlerinde evine polislerin geldiğini ve emniyete götürüldüğünü duyurdu. Vatan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Polisler beni almaya geldi, eve, ifadem alınacakmış” dedi. Vatan’dan önce de olayı araştıra gazeteci Canan Coşkun ve belgeselci Kazım Kızıl gözaltına almış götürüldükleri karakolda sabaha kadar ifade vermişlerdi. Gözaltına alınan gazeteci Canan Coşkun'a “şantaj, tehdit, kasten yaralama, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlamaları yöneltildiği öğrenildi.

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