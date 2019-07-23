Rakibim son hafta büyük para dağıttı

– 6. kez başkan seçildiniz. Süreci nasıl değerlendirirsiniz?

2019 seçimlerinin demokrasi adına irdelenmesi gerekiyor. Karşınızda 17 yıldır ekonomik gücü devam eden bir iktidar var. Devletin bütün kademeleri hakimi savcısı mühendisi memurunu sizin üzerinizde baskı unsuru olarak kullanan bir yönetim. Büyükçekmece'yi AKP iktidarı 2004'ten beri ısrarla almaya çalışıyor. Her seçim dönemi Cumhurbaşkanı Erdoğan mutlaka ekibiyle bakanlarıyla Büyükçekmece'ye gelerek miting yaptı. Bu seçimde sadece Cumhurbaşkanı'nın gelmesiyle kalmadı. Bakanlar Kurulu neredeyse Büyükçekmece'de toplanıyordu. Sokağın bir başında bir bakan diğerinde başka bakan çıkıyordu. Yani bakanlar geçidi vardı ilçemizde.

– Baskı var mıydı?

Korkunç bir baskı vardı. Büyükşehir başkanlığı yapan rakibimiz iktidarın para gücünü acımasızca kullandı. Kendi içlerinden gelen bilgi son hafta özellikle çok büyük paralar dağıtıldı Büyükçekmece'de. Vatandaşlara çeşitli grup başkanlarına belediye personeline. Ben bana gelenlere ‘Ne verirlerse hepsini alın ana sütü gibi helal sizin paranız' dedim. Devletin buradaki amiri memuru kim varsa bize karşı kullanıldı. Büyük bir gücün karşısında mücadele verdik. Biz vatandaşa Ekrem İmamoğlu diliyle seslendik.

– Büyükçekmece'yi neden bu kadar istiyorlar?



Kesinlikle arazi. Büyükçekmece'ye yatay yapılaşma vardır. Belediyecilik şuralarında örnek gösteriliyor. Yüz binlerce dönüm arazimiz var. Yüzde 75'i de sürekli tarım arazisi. İstanbul'da seçim sonrası ilk mazbata alan belediye başkanıydım. 2 Nisan gecesi hazırlandı sabah gittim aldım. 4 Nisan'da müfettiş yolladılar. Ben 42 yılımı bu ülkeye verdim. İnsan sabreder ayıptır. Kendisinden utanır. Bir gün bunların hesabı yine halk tarafından sorulacaktır.

– Bugüne kadar büyükşehirde engelenen projeler hayata geçebilecek mi?



Büyükşehir bugüne kadar her şeyi engelledi. Sadece Büyükçekmece'ye hitap eden bir dikili ağacı yoktur. Büyükçekmece sınırına kadar metrobüsü getirip orada bırakmak ahlaki değildir. Ulaşımda büyük bir çalışma şart. Beylikdüzü sahili ile Büyükçekmece Silivri'ye kadar olan sahil halkın nefes alacağı alanlardır. Büyükçekmece'nin 16 km'lik sahili yeni düzenlemeye tabii tutacağız. Beylikdüzü Gürpınar'dan Mimarsinan Bababurnu'na kadar olan alan 20 km. Yeni bir düzenleme ile buradaki işgallerin tamamı kaldırılarak halka açılacak. Haftasonu insan seli var. Kumsalı tamamı halka açılacak. Büyükşehir bugüne kadar yüzde 70 oy aldığı Tepecik ve Türkoba bölgesi tamamen su havzasında kalıyor. İmar planları yok. Her seçimde gelip ‘Ey millet bize oy verin planlarınızı yapacağız' dediler yalan söylendi. Ama biz büyükşehirle birlikte yapacağız.

Dünyanın en iyi festivali gün sayıyor

Uluslararası Folklor Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar Organizasyon Komitesi tarafından 7. kez dünyanın en iyi kültür ve sanat festivali seçilen Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin bu yıl 20'ncisi düzenleniyor. 26 Temmuz -3 Ağustos'ta gerçekleşecek olan dev festival, 71 ülkeden bin 700 kültür ve sanat elçisine ev sahipliği yapacak. Başkan Hasan Akgün, “Festival ülkeleri vardır; İspanya Macaristan Bulgaristan, Kore, Malezya, Endonezya ve Afrika gibi. Hepsinde bir Büyükçekmece Mimarsinan köprüsü ve bayrağı vardır. Bu 20 yılda oluştu. Bu yıl da 71 ülkeden gençler el ele tutulup her yıl olduğu gibi ‘Sevgi birbirimize barış hepimize' diyecekler. Festival Büyükçekmece gençliği kabuğunu kırdı” dedi.

Konserler ücretsiz olacak

Festival programı oldukça yoğun. Her gün çok sayıda etkinlik var. İlk olarak 35 ülkenin yarışacağı Uluslararası Halk Dansları Yarışması yapılacak. Festivalde ayrıca 8 bin fotoğrafçı için de bir yarışma düzenlenecek. Etkinlikler arasında Türk mutfağı tanıtımı günü de var. Programların ücretsiz olduğu festivalde Fatih Erkoç, Musa Eroğlu, Ferhat Göçer, Simge konser verecek.