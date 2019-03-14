Resident Evil’da Milla Jovovich’in karakterinin adı nedir? ( Hadi ipucu 19.30)

Hadi, ipucu sorusunu Instagram hesabından oyunseverlerle paylaştı. Soru şöyle yöneltildi: “Bilim kurgu türünde gerilim film serisi Resident Evil’ı izlediniz mi sevgili hadiciler? Peki bu serinin baş rol oyuncusu Milla Jovovich’in oyun serisinde yer almadığını biliyor muydunuz? O karakterin adı neydi acaba?”

RESİDENT EVİL’DA MİLLA JOVOVİCH’IN KARAKTERİNİN ADI NEDİR?

CEVAP: ALİCE

MİLA JOVOVİCH KİMDİR?

Milla Jovovich (d. Milica Bogdanovna Jovović; 17 Aralık 1975), Sırp-Rus asıllı Amerikalı model, oyuncu, şarkıcı ve moda tasarımcısı. Dünyanın en çok kazanan top modeli unvanına sahiptir. Bu unvan, modelliğe ara verip sinema kariyeri yapmak istediği için top model Gisele Bündchen’e geçmiştir. Toplam serveti 250 milyon dolardır.

Milla Jovovich’in, babası Sırp doktor Bogdan ve annesi Rus aktris Loginova’dır. 1981 yılında Milla ve ailesi Sovyetler Birliği’nden kaçarak Londra’ya sonra Sacramento, Kaliforniya en son olarak Los Angeles’e yerleştiler.

1988’de Revlon’un dünyanın en unutulmaz kadınlarından biri seçildi. Yaşı henüz 12 idi. Liseyi Exvelsior Collage’da bitirdi. Aynı zamanda bir şarkıcı olan Milla’nın bir de “The Divine Comedy” adında albümü var.

Milla, 1997’de gösterime giren Fransız bilim-kurgu filmi The Fifth Element’te Bruce Willis ve Gary Oldman ile birlikte isminden söz ettirmeyi başardı ve ardından adını Capcom firmasının Resident Evil bilgisayar oyununun uyarlaması olan sinema filmiyle duyurdu. Çıktığı ilk gün 1 numara olan film ilk haftada 17 milyon dolar hasılat yaptı ve toplamda 102 milyon dolardan fazla gelir sağladı. Filmin “PC” ve “Playstation” oyunları en çok oynanan oyun dalında rekor kırmış ve web üzerinden oynanan en iyi oyun seçilmişti.

Dünya çapında 100’den fazla dergiye kapak olan Milla L’Oreal kozmetik firmasının uluslararası sözcülüğünü yapıyor. İngiliz yönetmen Paul Anderson ile nişanlanan Milla, geçtiğimiz günlerde Los Angeles’ta bir kız bebek dünyaya getirdi. Kızına Ever ismini veren ünlü model çocuğunu ABD’de yetiştirmek istemediğini açıkladı. Milla, Rusça’nın yanı sıra Sırpça, İngilizce ve Fransızca’yı çok iyi konuşabiliyor.