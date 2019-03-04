Rize İl Seçim Müdürü AKP mitinginde!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2 gün önce Rize’de düzenlediği mitinge Rize İl Seçim Müdürü Mehmet Akif Alın'ın da katılması tartışma yarattı.

Rize İl Seçim Müdürü ve aynı zamanda Rize İl Seçim Kurulu üyesi olan Alın'ın miting alanında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile çektirdiği fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

Sosyal medyada, vatandaşlar, bir seçim müdürünün bir siyasi parti mitingine katılmasının etik olmadığını belirterek duruma tepki gösterdiler.