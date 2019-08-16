Sakin Şehir Gökçeada’da maden tehdidi

Kaz Dağları'ndaki ağaç katliamı ve siyanürle altın madenciliği faaliyetlerinin yürütülmesiyle ilgili tartışmalar sürerken, Kuzey Ege'nin gözbebeği ve Türkiye'nin doğal kaynaklara sahip organik adası Gökçeada'nın da altın ve maden tehdidi ile karşı karşıya olduğu öğrenildi. CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün Türkiye genelinde belirlediği bin 102 adet maden sahasını ihaleye çıkardığını duyurdu.

“ÜLKE GENELİNDE KAZILMADIK YEŞİL ALAN BIRAKMAYACAKLAR”

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan ve doğa talanının haritasını sosyal medya hesabından paylaşan Tanal, “Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün 156. Grup İlahe Edilecek Sahalar başlığıyla askıya çıkardığı ihalelik maden sahaları listesine harita üzerinden bakarak tahribatın korkunç boyutlara ulaşacağını tahmin etmek zor değil” ifadelerini kullandı. Tanal, bu gidişle ülke genelinde kazılmadık, girilmedik sahanın, yeşil alanın kalmayacağını da dile getirdi.

“GÖKÇEADA İHALE BEDELİ 238 BİN 700 TL”

Son maden ihalesine çıkarılan yerler arasında Çanakkale'nin doğası bozulmamış turizm cenneti ilçesi Gökçeada'nın da bulunduğunu belirten Tanal, “Kaz Dağları gibi altın, gümüş ve bakır madeni arama sevdasıyla güzelim Gökçeada'ya da kıyacaklar. Gökçeada için ihale tarihi 17 Eylül yazıyor. İhale bedeli olarak da 238 bin 700 TL belirlenmiş” bilgisini verdi.