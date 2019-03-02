Sarıklı cübbeli seçim mitingi

Bursa’nın Yenişehir ilçesinden bağımsız belediye başkan adayı olan avukat Baki Şahan, tarihi belediye binasının önünde miting düzenledi. Yaklaşık 20 kişinin takip ettiği mitingde Şahan, dikkat çekmek için cübbe giyip başına sarık taktı.

“HEM İKTİDAR HEM MUHALEFET BAŞARISIZLIKLARLA DOLU”

Meydanda kürsüden vatandaşlara seslenen Şahan, “2014 yerel seçimlerinden sonra yaşananlara hep birlikte şahit olduk. Hizmetlerin hepsini birlikte müşahade ettik. İlçemizde gelinen nokta hem ikdidar hem de muhalefet açısından başarısızlıklar ile dolu. Kendisine yetki verilen Belediye Başkanı Süleyman Çelik, başarısız olmuştur. Çelik, Yenişehir’in tarihine projeci başkan olarak geçmiştir.” dedi.

“BİR ŞEY DEĞİŞECEK HERŞEY GÜZELLEŞECEK”

Şahan, iktidar partisinin ilçenin kıymetini bilemediğini söyleyerek “Ana muhalefet partisi ise gösterdiği çabaya rağmen aynı kıymeti gösteremeyerek, tescil etmiştir. Hem iktidar hem muhalefet ilçemizi küçük ortaklarına ikram etti. Önümüzdeki seçimlere her ne kadar 10 tane aday giriyor görünse de ortada 10 aday yok sadece bir ben ve diğerleri. Zira bu arkadaşların tamamı birbirninin aynı kopyası. Zihniyetleri aynı, duruşları aynı, söylemleri aynı. Benim adaylığımda kimsenin gölgesi ve tarzı yoktur. Sade yalın bir duruşla sizlere sadece 5 yılda bir tercihleriniz sorulduğunda ve benden yana kullanmanız halinde verdiğiniz oyun sorumluluğunu taşıyacağımdan zerre kadar şüpheniz olmasın.Bir şey değişecek herşey güzelleşecek.” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN DA TEBRİK ETTİ

Bağımsız aday Baki Şahan’ın eleştirdiği Yenişehir’in mevcut MHP’li Belediye Başkanı Süleyman Çelik, kürsüye gelerek Şahan ile tokalaştı.