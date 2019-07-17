Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (17.07.2019)

Sayısal Loto çekiliş sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kaldı. Çekilişin canlı yayını izlemek isteyenler http://www.mpi.gov.tr/ adresini çekiliş saatinde takip edebilirler. Oyunseverler kuponlarını hazırladı ve Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını araştırıyor.

17 TEMMUZ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam 21.45’te burada yer alacak.

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İKRAMİYELER NEREDEN ALINIYOR?

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.