Seçimi kaybetti, Bahçeli’ye başdanışman oldu!

Adana eski Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başdanışmanı olarak atandı. Sözlü, yeni görevini sosyal medya hesabından duyurdu.

BAHÇELİ’YE TEŞEKKÜR ETTİ

Bahçeli ile birlikte bir fotoğrafını paylaşan Sözlü, “Değerli gönüldaşlarım. Ülkemizi düştüğü her dar boğazda ayağa kaldıran yegane kuvvet olan Liderimiz Sn. Devlet Bahçeli’nin Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Başdanışmanlığı ile görevlendirilmiş bulunmakta olduğumu sizlerle paylaşmaktan büyük bir kıvanç ve mutluluk duyuyorum. Ülkü Ocakları Başkanlığı ile başlayıp Ceyhan Belediye Başkanlığı ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile devam eden bu kutlu yolu başdanışmanlığı ile taçlandıran Liderimiz, hemşerimiz Sayın Devlet Bahçeli’ye teşekkür ediyorum. Şubat 1969’da tohumları Adana’dan atılan, teşkilatlanma çalışmalarının Adana’da başladığı ve bugün koca bir çınara dönüşen Milliyetçi Hareket Partisi bünyesinde “Önce Ülkem ve Milletim” anlayışına bağlı kalarak 20 yıllık siyasi hayatımın 20 yılında en ufak bir sapmaya mahal vermeden hizmet etmenin haklı gururu ile yeni görevimizde de Cenab-ı Allah bizleri milletimize, fikir namusumuz olan Milliyetçi Hareket Partisi ve Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’ye karşı mahçup etmesin” ifadelerini kullandı.