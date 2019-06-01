Şehit Uzman Çavuş Yasin Çubuk’un cenazesi memleketine gönderildi

Iğdır'ın Aralık ilçesi İran sınırı yakınlarında güvenlik güçleri ile bölücü örgüt mensupları arasında çıkan çatışmada şehit olan 2 askerden biri olan Afyonkarahisarlı Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk, ailesi ile birlikte geçirmek istediği Ramazan Bayramı sevincini yaşayamadı. Şehit askerin, bayramı memleketinde geçirmek için uçak biletini bile satın aldığını öğrenildi. Köyünde ailesi, akrabaları ile bayramlaşmayı planlarken naaşı köyüne gelen Çubuk’un, 3 kardeşine de bayramlık alacağı öğrenildi.

Öte yandan acı haberin duyulmasının ardından Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt da köye gelerek şehit ailesine taziyelerde bulundu. Şahit babası Lokman Çubuk, taziyeler sırasında gözyaşlarına boğuldu.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk, yarın öğle namazına müteakip Şuhut ilçesi Balçıkhisar köyünde düzenlenen tören ve kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. İHA