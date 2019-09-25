SGK işte böyle soyulmuş

Sayıştay, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 2018 yılı denetim raporunu yayınladı. SGK'da yaşanan usulsüzlüklerle ilgili Sayıştay'ın tespitleri şöyle: Sağlık Uygulama Tebliği'ne aykırı olarak check-up işlemleri SGK'ya faturalandırılarak 35 milyon 384 bin liralık fazladan ödeme yapıldı. Hastalara konulan tanılar ve hastaların ameliyat bilgileriyle faturalandırılan işlemlerin birbirleriyle uyuşmadığı tespit edildi.

VERTİGO HASTASINA SEZARYEN FATURASI

Hastalara vertigo ve üst solunum yolları enfeksiyonu gibi tanılar konulmasına rağmen, SGK'ya sezaryen, normal doğum işlemi olarak fatura kesildiği belirlendi. Ameliyatlarda kullanılan malzeme miktarıyla kuruma faturalandırılan miktarlar arasında büyük farklar olduğu ortaya çıkarıldı.

Örneğin, Ortopedi ve Travmatoloji branşında ameliyat bilgilerinde bir hasta için 1 adet Femoral Stem kullanıldığı belirtilmiş olmasına rağmen faturaya 48 adet yazıldığı, böylece SGK'ya 2 bin 215 TL yerine 106 bin TL fatura kesildiği tespit edildi.

Yine başka bir örnekte bir hasta için 2 adet diz primer tibial komponent kullanıldığı belirtilmiş olmasına rağmen 48 adet malzemenin faturalandırıldığı, bin 387 TL yerine 66 bin TL ödeme çıkarıldığı anlaşıldı.

ÖLÜLERE İLAÇ

Vefat eden hastalara ölümünden sonra sağlık hizmeti ve ilaç faturası kesildiği tespit edilirken 2018 yılında bu şekilde 411 sigortalı için SGK'ya 956 bin liralık ödeme çıkartıldığı öğrenildi.

DOKTOR HASTAYKEN AMELİYAT YAPMIŞ

Özel hastanelerde çalışan doktorların doğum izni, hastalık veya geçici iş göremezlik ödeneği aldığı tarihlerde, aynı zamanda görevle oldukları sağlık tesislerinde ameliyat – muayene yapmış gibi SGK'ya 2 milyon 634 bin liralık fatura kesildi. Yine aynı şekilde yatarak tedavi gören doktorların ameliyata girdiğini veya muayene yaptığını öne süren özel sağlık kurumları SGK'dan 3 milyon 742 bin lira haksız ödeme talep etti.

İKİ FARKLI ÖDEME

Devlet hastanelerinin onkoloji servisinde tedavisi başlatılan 16 bin 424 hasta için, takip eden 10 gün içerisinde, özel hastanede de muayene açıldı ve bu nedenle SGK iki ödeme yaptı.