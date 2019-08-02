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Şiddetli rüzgar, diyaliz hastalarının minibüsünü devirdi: 6 yaralı

Kars’ta diyaliz tedavisi gören hastaları taşıyan aracı rüzgar devirdi. Kazada 6’sı diyaliz hastası olmak üzere 8 kişi yaralandı.

19:30 -
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Şiddetli rüzgar, diyaliz hastalarının minibüsünü devirdi: 6 yaralı

Edinilen bilgilere göre Kars'ın Digor ve çevre köylerde bulunan diyaliz hastalarını evlerinden alarak hastaneye getiren ve tedavileri yapıldıktan sonra tekrar evlerine bırakan diyaliz aracını Ölçülü köyü mevkisinde rüzgar devirdi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazada 1'i şoför, 1'i hasta yakını olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'i ambulanslarla Kars Harakani Devlet Hastanesine, 3'ü ise Kafkas Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Tedavileri devam eden yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. İHA

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