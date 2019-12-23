Simitçiler iflasın eşiğine geldi

Simitçilerin ekonomik olarak sıkıntı içerisinde olduklarını ve eskisi gibi iş yapamadıklarını dile getiren Delibaş, “Geçen yıl çuvalı 90 lira olan un, şimdi 140-150 lira. Susamın kilosu da 9 liradan 16 liraya fırladı. Elektrik, doğalgaz masrafları da kira masraflarını geçti” dedi.

Delibaş, Ankaralı simitçilerin sorunlarının çözümü konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan umutlu olduklarını da vurguladı. Halen bir Ankara simidinin 1.5 liradan satıldığını ve bunun da masrafları karşılamaya yetmediğini vurgulayan Savaş Delibaş, “Eskiden, simitçi esnafının en büyük sorunu, çalıştırdığı dükkanın kirasıydı. Ama şimdi elektrik ve doğalgaz masrafları kira sorunun aştı. Önceliği bunlar aldı” dedi..

ÇAY-SİMİT HESABI YAPILAMAZ

İktidar mensuplarının sık sık yaptığı çay-simit hesabına da değinen Başkan Delibaş, “Simitçi esnafımızın sorunlarına çare üretilmezse, artık bu hesabı da yapamayacaklar. Çünkü bu gidişle vatandaşımız simit de bulamayacak” dedi. 2002-2003'te, Ankara'da günlük 400 bin simit satıldığını belirten Delibaş, “Ankara'nın nüfusu o güne kıyasla kat kat artarken satılan simit miktarı 400 bini bulmuyor” diye konuştu. Simitçiler Odası'na bağlı esnafın dışında Halk Ekmek'e bağlı 250 de camekanlı simit satış noktası da bulunuyor.