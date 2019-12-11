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Şırınga çikolata nedir? Şırınga çikolata 7 yaşındaki Mert’in ölümüne neden oldu!

Ankara'da 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal, kantinden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yerken, nefes alamayıp, fenalaştı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Peki şırınga çikolata nedir? İşte detaylar...

18:50 -
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Şırınga çikolata nedir? Şırınga çikolata 7 yaşındaki Mert’in ölümüne neden oldu!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Keçiören ilçesindeki Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu’nda eğitim gören ve dün okulda fenalaşan 1’inci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal’ın ölümüyle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Köksal’ın, kantinden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yerken, nefes alamayıp, fenalaştığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1’inci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal’ın, ilk bilgilere göre sabah 8.30’da okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yediği sırada nefes alamayarak fenalaşması üzerine, yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 9.10’da vefat ettiği, ölü muayene işleminin yapıldığı ve kesin ölüm sebebinin tespiti amacıyla adli tıp kurumuna sevk edildiği, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

ŞIRINGA ÇİKOLATA NEDİR?

Şırınganın içerisinde yer alan sıvı çikolatadır. Birçok marka tarafından üretilmektedir.

Ankara’da bir okulda rahatsızlanarak hayatını kaybeden 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal, son yolculuğuna uğurlandı. Keçiören ilçesindeki Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu’nda dün şırınga şeklinde ambalajı bulunan sıvı çikolatayı yediği sırada fenalaşarak hayatını kaybeden 1. sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal için Karşıyaka Mezarlığındaki Ahmet Efendi Camisi’nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Köksal’ın ailesi ve 24. Dönem CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt (sağda) ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok (sağ 4) da katıldı. ( Emin Sansar – Anadolu Ajansı )

DHA

Ankara Ardahan CHP okul Ölüm şehit
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