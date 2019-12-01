Şişli’de cip ve otomobil kurşun yağmuruna tutuldu

Şişli’de seyir halindeki cip ve otomobile, kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Kurşun yağmuruna tutulan cip ve otomobile çok sayıda kurşun isabet etti. Olayda bir kişi ağır yaralandı. Olay, Büyükdere Caddesi, Mecidiyeköy istikametinde saat 05:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bölgede bulunan bir eğlence mekanından iki otomobille çıkan kişilerin üzerine Büyükdere Caddesi üzerinde seyir halindeyken yanlarına yaklaşan başka bir otomobilden ateş açıldı.

BİR KİŞİ YARALANDI

Açılan ateş sonucu 34 GOL 63 plakalı cip kaldırıma çıkıp banklara çarptıktan sonra durabildi. 34 BTR 578 otomobil ise cadde üzerindeki taksilere vurmaktan son anda kurtuldu. Cam ve kapısına çok sayıda kurşun isabet eden cipte bulunan bir kişi, sırt, kol ve beline isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Olayı gerçekleştiren otomobil kaçarken yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri cip ve otomobilin çevresini güvenlik şeridi ile çevirerek otomobillerde bir süre inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.