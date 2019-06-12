Siyasi tarihimizde bir ilk! İBB personeli siyasete alet edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları Saraçhane’deki belediye binası önünde “Ekrem İmamoğlu karşıtı” miting düzenledi.

Mitingin duyurusu İBB’nin basın bürosundan “İBB çalışanları çağrıda bulunacak” başlıklı ‘resmi’ açıklama ile yapıldı. Duyuruda “İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları, İstanbullulara hizmet etmek vaadiyle yola çıkanları, iftira, karalama, çarpıtma ve yalanları terk ederek, hizmet belediyeciliğinin kurumsallaştığı İBB’yi yıpratmaktan, İstanbulluya hizmet eden binlerce İBB emekçisini iftiralarla toplum nezdinde küçük düşürmekten vazgeçmeye davet edecek” denildi. Eylem İBB canlı yayınlandı. İBB binası önünde toplanan çalışanlar adına açıklama yapan İBB Trafik Radyosu Koordinatörü Murat Kazanasmaz sözlerine “Son günlerde yaşananlar hakkında binlerce İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı adına çağrıda bulunmak üzere karşınızda bulunuyoruz” diyerek başladı. Kazanasmaz, İstanbul'a severek hizmet ettiklerini belirterek “Fakat içinden geçmekte olduğumuz süreçte, hizmetlerimiz ve emeğimizin organize biçimde yıpratılmaya çalışıldığını üzülerek görüyoruz. Gözbebeğimiz İstanbul ve çok değerli İstanbullular için birbirinden farklı yüzlerce alanda değer, proje, istihdam ve hizmet üretmekteyiz. Fakat bazı faaliyetler ve hizmetler, denetlenebilen milyonlarca işlem arasından bağlamından koparılarak, çarpıtılarak iftiraya dönüştürülmekte ve binlerce İBB çalışanı söylemlerin aksine emekleri hiçe sayılarak hedef gösterilmektedir” dedi.

KAYNAĞI BELİRSİZ, DAYANAKSIZ…

Kazanasmaz, günlerdir kaynağı belirsiz, dayanaksız, tek bir hedefe yönelik, sadece iftiradan ibaret olan haber, köşe yazısı ve sosyal medya paylaşımları yapıldığını savunarak “Bu art niyetle üretilen haber ile İBB'nin 15 milyonu aşkın İstanbullu için yıllardır kanun ve hukuk çerçevesin de yapılan çok kıymetli hizmet ve faaliyetleri, bilinçli ve sistematik olarak değersizleştirilmeye çalışılmaktadır” diye konuştu.

İSRAF ALGI OPERASYONU

İstanbul için ideolojilerden, günübirlik çıkarlardan çok daha ötede, kutsal bir görev bilinciyle ve aşkla çalıştıklarını söyleyen Kazanasmaz şöyle devam etti: “Bu bağlamda gündeme getirilen ve gerçeği yansıtmayan iddiaların, emeğimizi ve İstanbul'a hizmet etme motivasyonumuzu hedef aldığını düşünmekteyiz. Şu bilinmelidir ki; bir dünya markası olan İBB, ideolojik kavgalara ve kişisel makam hırslarına malzeme edilmeyecek kadar köklü ve değerlidir. Bu nedenle 131 ülkeden daha büyük olan İstanbulumuz için yıllardır kaynakları etkin ve verimli kullanarak yapılan yüzlerce hizmet ve faaliyeti bir algı operasyonu ile ‘israf' kavramına sıkıştırma ‘insafsızlığı' gösterenleri kınıyoruz. İstanbullulara hizmet etmek vaadiyle yola çıkanları, iftira, karalama, çarpıtma ve yalanları terk ederek, hizmet belediyeciliğinin kurumsallaştığı İBB'yi yıpratmaktan, İstanbulluya hizmet eden binlerce İBB emekçisini iftiralarla toplum nezdinde küçük düşürmekten vazgeçmeye davet ediyoruz.”

Açıklamanın ardından İBB çalışanları alkışlı eylem yaptı. Eyleme, bir çok birim ve şirketin çalışanlarının yanı sıra avukatlar ve bir imam da katıldı.