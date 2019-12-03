Şoförünü fakülte sekterliğine atayan Rektör: Liyakatli bir atama oldu

İletişim Fakültesi Sekterliğine Mayıs ayında atanan Yunus Başarır'ın Anadolu Üniversitesi Açıköğretim fakültesinden mezun olduğu öğrenildi. Şoförünü İletişim Fakültesin sekterliğine atayan Munzur Üniversitesi Rektörü Ubeyde İpek, “Yunus Başarır' da 10 yıllık tecrübesi olan üniversitede teknisyen kadrosuyla çalışan kişi. Bu kişinin ataması için dekanın teklifi ve rektörün onayı gerekiyor. Şahsın mevzuata herhangi bir aykırılık olmamasından dolayı ataması gerçekleşmiştir” dedi.

“LİYAKATLİ BİR ATAMA OLDUĞUNDAN ŞÜPHEM YOK”

İletişim Fakültesine Sekterliğine yapılan atamanın liyakatli bir atama olduğunu savunan Munzur Üniversitesi Rektörü Ubeyde İpek kendisini şu gözlerle savundu; “Fakülte sekreteri olarak atanabilmek için 10 yıl çalışmışlığının olması ve üniversite mezunu olması gerekiyor.

Bu noktada da söz konusu kişide diğer atadığımız üç dört kişinin atamasıyla birlikte Yunus Başarır' da 10 yıllık tecrübesi olan üniversitede teknisyen kadrosuyla çalışan kişi. Bu kişinin ataması için dekanın teklifi ve rektörün onayı gerekiyor. Şahsın mevzuata herhangi bir aykırılık olmamasından dolayı ataması gerçekleşmiştir.

Yunus Başarır geçmiş süreçlerde teknik kadroda olmasına rağmen şoförlükte görevlendirilmiş birisi. Üniversitede şoförlük görevi olan bir kişi görevlendirmeyle başka bir görevde çalışabiliyor Yunus Başarır'da bu noktada görevlendirilmiş biri. Bundan önce üniversitede birçok kişi bu şekilde atanması yapılmış.

Bu atamanın liyakatli olduğunu düşünüyorum zaten bu atamanın liyakatsız olduğunu düşünmeseydik atamasını yapmazdık bu konuda liyakatli olduğundan şüphem yok.”