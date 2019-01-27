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Son dakika… Ankara’da feci kaza! 6 ölü

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı araçta bulunan 6 kişi hayatını kaybetti.

05:28 -
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Alınan bilgiye göre, Beypazarı’ndan Nallıhan’a giden Furkan Minaz idaresinde 06 NAV 66 plakalı midibüs, Çayırhan Mahallesi yakınında arızalandığı için sağ şeritte duran, Mustafa Savuran'ın kullandığı iş makinesi yüklü 06 DR 3685 plakalı TIR’a çarptı.

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücü Minaz (20), Muhammet Halil Aslan (22) ve Ömer Selim Kaplan’ın (20) hayatını kaybettiğini belirledi.

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

Beypazarı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kemal ve Ömer Öz kardeşler ile ismi öğrenilemeyen bir kişi de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. AA

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Son güncelleme: android-time 09:03 27.01.2019
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