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Son dakika… Bahçeli: S-400’e FETÖ’cü alçaklar karşıdır

31 Mart seçimlerinde kazandığı belediyelere teşekkür ziyaretlerine başlayan MHP lideri Devlet Bahçeli, Kütahya'da düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.

17:43 -
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Son dakika… Bahçeli: S-400’e FETÖ’cü alçaklar karşıdır

Bahçeli, Türkiye’ye teslimatı başlayan S-400’ler ile ilgili, “S-400’e FETÖ’cü alçaklar karşıdır, S-400’e PKK’lı caniler karşıdır, S-400’e küresel güçler karşıdır, S-400’e CHP, İP ve HDP karşıdır, yani zillet, ülke savunmasından rahatsızdır. Onlar ne derlerse desinler S-400 ülkemize getirilmiştir. Duyum üzerine konuşup S-400’ün sarayın savunmasında kullanılacağını söyleyenler ise tek kelimeyle cahildir, köhnedir, kişiliksizdir, köksüzdür, iş birlikçidir” açıklamasını yaptı.

Kütahya’da vatandaşlara hitap eden Bahçeli, “Milli güvenliğimizin sağlam esaslara bağlanmasından memnunuz” diye konuştu.

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Son güncelleme: android-time 18:12 13.07.2019
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