Son dakika… Bakan Pakdemirli’den Melen Barajı açıklaması: Problem olduğu doğrudur

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tartışmalı Melen Barajı projesi ile ilgili yaptığı açıklamada “Ufak bir teknik problem olduğu doğrudur” ifadelerini kullandı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, baraj projesiyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

* Geçtiğimiz aylarda Melen Barajı’nı ziyaret etmeme rağmen konuyla ilgili kamuoyuna açıklama yapmadım. Melen Barajı ile ilgili ilk konuşan ‘İstanbul’un 3 aylık suyu kaldı. Ne yapacaksın?’ diyen Sayın Cumhurbaşkanıdır.

* Projedeki çatlakların sebebi yapımdaki yanlış tercihtir. İnşaatın yığma taş ile yapılması önerildiği halde betonla yapılmasıdır.

* İSKİ Genel Müdürümüzü DSİ ve Bakanlık ile ilişkilendirilerek projenin düzeltilmesi için 2020’de kaynak ayrılmasını talep ettik. Ancak yapım için bütçe tahsis edilmedi. Yapılan barajın parasını İSKİ yani İstanbullular ödüyor. (AA-SÖZCÜ)