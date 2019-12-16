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Son dakika… Bakan Pakdemirli’den Melen Barajı açıklaması: Problem olduğu doğrudur

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Melen'de (baraj) ufak bir teknik problem olduğu doğrudur. Bunun da gereğini yapacağız. Cumhurbaşkanlığı Strateji Ofisi bunu imzaladı. Hiç iş yapmazsan hata da yapmazsın, binlerce baraj yaparsan bir tanesinde de ufak bir problem olabilir" dedi.

20:54 -
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Son dakika… Bakan Pakdemirli’den Melen Barajı açıklaması: Problem olduğu doğrudur

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tartışmalı Melen Barajı projesi ile ilgili yaptığı açıklamada “Ufak bir teknik problem olduğu doğrudur” ifadelerini kullandı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, baraj projesiyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

* Geçtiğimiz aylarda Melen Barajı’nı ziyaret etmeme rağmen konuyla ilgili kamuoyuna açıklama yapmadım. Melen Barajı ile ilgili ilk konuşan ‘İstanbul’un 3 aylık suyu kaldı. Ne yapacaksın?’ diyen Sayın Cumhurbaşkanıdır.

* Projedeki çatlakların sebebi yapımdaki yanlış tercihtir. İnşaatın yığma taş ile yapılması önerildiği halde betonla yapılmasıdır.

* İSKİ Genel Müdürümüzü DSİ ve Bakanlık ile ilişkilendirilerek projenin düzeltilmesi için 2020’de kaynak ayrılmasını talep ettik. Ancak yapım için bütçe tahsis edilmedi. Yapılan barajın parasını İSKİ yani İstanbullular ödüyor. (AA-SÖZCÜ)

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Son güncelleme: 21:24 16.12.2019
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