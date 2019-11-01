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Son dakika… Bakanlık duyurdu! 1 şehit, 6 yaralı

Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde daha önce teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı.

01:19 -
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Son dakika… Bakanlık duyurdu! 1 şehit, 6 yaralı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde daha önce teröristler tarafından yerleştirilen EYP’nin patladığı belirtildi.

Patlama sonucu 1 askerin şehit olduğu, 6 askerin yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaralı askerlerin hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlandığı bilgisi verilerek, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.” ifadeleri kullanıldı. AA

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