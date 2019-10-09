Son dakika… Barış Pınarı Harekâtı’nda son durum

Barış Pınarı Harekâtı ilk saatlerinden itibaren dünya basını tarafından yakından takip ediliyor.

Harekât ile ilgili en son sıcak gelişmeler şöyle;

Saat 16:00 civarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Barış Pınarı Operasyonu’nun başladığını duyurdu.

Saat 17:00 sularında Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde okullar tatil edildi. Yine aynı saatlerde TSK’nın Talebyat ile Resulayn’da 25 kilometre kadar içeri girdiği ve terör örgütünün mühimmatının imha edildiği belirtildi.

Ceylanpınar’a düşen havan mermisinde kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Yine aynı saat içerisinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat’ın doğusuna yönelik ‘Barış Pınarı’ harekatının başlamasının ardından Şanlıurfa Valiliği sınır hattını Özel Güvenlik Bölgesi olarak ilan etti. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek, ayrıca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, olası tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek için 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince; batıdan doğuya doğru aşağıda koordinatları verilmiş olan hat ile hudut hattı arasında kalan bölgenin 08 Ekim 2019 tarihi itibari ile Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir” denildi.

BarışPınarı Harekatı’nın başlamasının ardından Mardin’in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye’nin Kamışlı kentinde YPG’li teröristler tarafından atılan roket, bir binaya isabet etti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, sınır hattındaki askeri birlikler, Kamışlı’daki teröristlerin bulunduğu alanı top atışına tuttu.