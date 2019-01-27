Son dakika… CHP’nin aday listesi kulislere sızdı

Kesin olmayan listeye göre MYK’da kabul edilen aday listesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi için Tunç Soyer aday gösterilecek.

İstanbul’un önemli ilçelerinden Beşiktaş’ta Rıza Akpolat, Bakırköy’de Bülent Kerimoğlu, Üsküdar’da Ahmet Kılıç, Şişli’de Fidan Aslan Eroğlu, Kadıköy’de Şerdil Dara Odabaşı’nın aday gösterileceği öne sürüldü.

İzmir’in ilçelerinde ise Bornova’da Mustafa İduğ, Çeşme’de M. Ekrem Oran, Karşıyaka’da Cemil Tugay, Konak’da da Abdül Batur aday gösterilmesi bekleniyor.