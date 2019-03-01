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Son dakika… CHP’nin Bodrum adayı belli oldu

Büyük sancıların yaşandığı Bodrum'da CHP'nin adayının kim olacağı sorusu az önce cevaplandırıldı. Belediye Meclis Üyeliği için başvuran Ahmet Aras'ın başkan adayı olarak gösterilmesi kararlaştırıldı

Saygı ÖZTÜRK
13:53 -
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Son dakika… CHP’nin Bodrum adayı belli oldu

Bodrum Belediye Başkanlığı için önce mevcut başkan Mehmet Kocadon’un adı geçmiş ancak Parti Meclisi’nde onay alamamıştı. Bunun üzerine Yalıkavak eski Belediye Başkanı Mustafa Saruhan aday gösterildi. Saruhan’ın adaylığına İl Seçim Kurulu nezdinde yapılan itirazla engel olundu. Bunun üzerine CHP yeni aday arayışına girdi.

Meclis üyeliğine başvuran emekli Yarbay Ahmet Aras ile iş adamı Refik Ülgen arasında genel merkez tercih yapmak durumunda kaldı ve Aras’ın adaylığı az önce ilçe yöneticilerine bildirildi.

Aras, geçtiğimiz Ekim ayında yaptığı basın açıklamasında aday adayı olduğunu ilan etmişti.

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Son güncelleme: android-time 14:08 01.03.2019
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